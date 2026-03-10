ペットボトルにセットするとミストファンに早変わり！ユニークな設計も魅力な「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」がLife on Productsから新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
ペットボトルにセットしてミストファンに！
梅雨の蒸し暑さも真夏の猛暑も、冷たく爽やかなミストの風を浴びれば、
瞬時にリフレッシュできて快適に！
専用タンク不要、350mlのボトルに対応します。
ミストが不要なときは、デスクファンとしても活用OK。
付属のネックストラップを使用すれば、ハンズフリーファンに。
ストラップはファン本体を外してペットボトルショルダーとしてもご使用いただけます。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」LCAF038
価格：2,618円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf038/
POINT1■猛暑に嬉しい涼感ミスト
ファンの風に冷たいミストをのせて冷感×涼感！
汗が噴き出るような猛暑日でも、
ミストが肌の表面温度を下げ、
ひんやり快適に過ごせます。
POINT2■350mlのペットボトルに対応
通常はファンとして、猛暑日にはミストファンの
2WAYに！
350mlのペットボトルにセットが可能です。
POINT3■デスクファンとしても活用可能
上部ファン部分のみの使用もでき、
ミストなしのデスクファンとしても。
ファンは角度調節が可能で、欲しい箇所に
送風できます。
POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載
弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい
自然な風を再現したリズム風モードを搭載。
お好みに合わせて最適な風量をお選びください。
POINT5■持ち運びに便利なネックストラップ付
お出かけやアウトドアに便利な
ネックストラップを付属。
ハンズフリーでファンの涼感が得られます。
ファン本体を外せば
ペットボトルショルダーとしても使用可能。
POINT6■安全仕様のネックストラップ
ストラップに強い負荷が一時的にかかると
パーツが分離。
万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい
安全仕様です。
POINT7■持ち運び時の誤作動を防止
ダブルクリックで電源オンになる仕様で、
持ち運び時の誤作動を防止。
バッグの中で勝手に電源が入っていたという
心配もありません。
POINT8■安心の充電カバー付き
ファンの充電口にはゴミやホコリ、
水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、
屋外での使用も安心です。
※防水仕様ではありません。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーブルー（SB）
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/380_1_d1c2fac119645f81e0371b1fd81c2b1e.jpg?v=202603101151 ]
販売情報
■2026年3月10日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf038
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供