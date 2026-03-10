ペットボトルにセットするとミストファンに早変わり！ユニークな設計も魅力な「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」がLife on Productsから新発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

ペットボトルにセットしてミストファンに！

ペットボトルにセットするとミストファンに早変わり。

梅雨の蒸し暑さも真夏の猛暑も、冷たく爽やかなミストの風を浴びれば、

瞬時にリフレッシュできて快適に！

専用タンク不要、350mlのボトルに対応します。

ミストが不要なときは、デスクファンとしても活用OK。

付属のネックストラップを使用すれば、ハンズフリーファンに。

ストラップはファン本体を外してペットボトルショルダーとしてもご使用いただけます。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」LCAF038

価格：2,618円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf038/

POINT1■猛暑に嬉しい涼感ミスト

ファンの風に冷たいミストをのせて冷感×涼感！

汗が噴き出るような猛暑日でも、

ミストが肌の表面温度を下げ、

ひんやり快適に過ごせます。

POINT2■350mlのペットボトルに対応

通常はファンとして、猛暑日にはミストファンの

2WAYに！

350mlのペットボトルにセットが可能です。

POINT3■デスクファンとしても活用可能

上部ファン部分のみの使用もでき、

ミストなしのデスクファンとしても。

ファンは角度調節が可能で、欲しい箇所に

送風できます。

POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい

自然な風を再現したリズム風モードを搭載。

お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT5■持ち運びに便利なネックストラップ付

お出かけやアウトドアに便利な

ネックストラップを付属。

ハンズフリーでファンの涼感が得られます。

ファン本体を外せば

ペットボトルショルダーとしても使用可能。

POINT6■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると

パーツが分離。

万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい

安全仕様です。

POINT7■持ち運び時の誤作動を防止

ダブルクリックで電源オンになる仕様で、

持ち運び時の誤作動を防止。

バッグの中で勝手に電源が入っていたという

心配もありません。

POINT8■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、

水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、

屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/380_1_d1c2fac119645f81e0371b1fd81c2b1e.jpg?v=202603101151 ]

販売情報

■2026年3月10日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf038

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供