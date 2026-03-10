ペットボトルにセットするとミストファンに早変わり！ユニークな設計も魅力な「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」がLife on Productsから新発売

写真拡大 (全15枚)

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年夏の新作、「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」を2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


ペットボトルにセットしてミストファンに！




ペットボトルにセットするとミストファンに早変わり。


梅雨の蒸し暑さも真夏の猛暑も、冷たく爽やかなミストの風を浴びれば、


瞬時にリフレッシュできて快適に！


専用タンク不要、350mlのボトルに対応します。


ミストが不要なときは、デスクファンとしても活用OK。


付属のネックストラップを使用すれば、ハンズフリーファンに。


ストラップはファン本体を外してペットボトルショルダーとしてもご使用いただけます。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ペットボトルにも挿せるミストハンディファン」LCAF038
価格：2,618円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf038/




POINT1■猛暑に嬉しい涼感ミスト


ファンの風に冷たいミストをのせて冷感×涼感！


汗が噴き出るような猛暑日でも、


ミストが肌の表面温度を下げ、


ひんやり快適に過ごせます。








POINT2■350mlのペットボトルに対応


通常はファンとして、猛暑日にはミストファンの


2WAYに！


350mlのペットボトルにセットが可能です。








POINT3■デスクファンとしても活用可能


上部ファン部分のみの使用もでき、


ミストなしのデスクファンとしても。


ファンは角度調節が可能で、欲しい箇所に


送風できます。








POINT4■3段階風量にリズム風モードも搭載


弱 / 中 / 強の3段階風量調節に、心地よい


自然な風を再現したリズム風モードを搭載。


お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT5■持ち運びに便利なネックストラップ付


お出かけやアウトドアに便利な


ネックストラップを付属。


ハンズフリーでファンの涼感が得られます。


ファン本体を外せば


ペットボトルショルダーとしても使用可能。








POINT6■安全仕様のネックストラップ


ストラップに強い負荷が一時的にかかると


パーツが分離。


万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい


安全仕様です。








POINT7■持ち運び時の誤作動を防止


ダブルクリックで電源オンになる仕様で、


持ち運び時の誤作動を防止。


バッグの中で勝手に電源が入っていたという


心配もありません。








POINT8■安心の充電カバー付き


ファンの充電口にはゴミやホコリ、


水滴などの侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。







商品仕様



リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）

ベージュ（BG）


[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/380_1_d1c2fac119645f81e0371b1fd81c2b1e.jpg?v=202603101151 ]


販売情報


■2026年3月10日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf038



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供