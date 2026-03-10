VISONのオリジナルワインが誕生「Blanc 2025（白）」「Noir 2025（赤）」― VISON敷地内ぶどう畑の葡萄と日本各地のテロワールをブレンド ―

ヴィソン多気株式会社

三重県多気町の食と癒やしのリゾート「VISON［ヴィソン］」は、今回初となるオリジナルワイン「Blanc 2025（ブラン2025）」（白）、「Noir 2025（ノワール2025）」（赤）の販売を発表いたします。

本作は、日本各地の個性ある産地のぶどうに加え、三重県南部の伊勢志摩地方の初のワイナリー「伊勢美し国醸造所」がVISON敷地内で栽培するぶどう畑のぶどうを一部使用した、特別なキュヴェです。

“つくるリゾート”として、食を「提供する」だけでなく「育てる」場所へ。土地と向き合い、実った葡萄を、オリジナルのワインに仕立てました。

サンセバスチャン通りに構えるぶどう畑

VISON内のぶどう畑は、ワイン大国であるスペインと関わりのある「サンセバスチャン通り」にあります。

VISONでぶどうの栽培を開始したのは、2025年7月12日。

サンセバスチャン通りに並ぶバルやショップのスタッフも参加し、ぶどうの苗を植樹いたしました。

VISONのぶどう畑を監修するのは、醸造長の高谷 俊彦（たかたに としひこ）さん。山梨県の大手ワインメーカーで醸造長を務め、２０年以上ワインづくりの経験があり、伊勢市の風土や食文化に寄り添うワイン生産を目指すと同時に、本来、破棄される牡蠣殻や海藻などを土壌肥料として用い、資源循環を意識した次世代へ繋がるワインづくりを行っています。

■Blanc 2025 ～VISON Original Wine～（白）

６つの産地の葡萄に、VISON畑の葡萄を加えた透明感あるブレンド

【品 種】

龍眼（38.5%）、甲州（33.8%）、デラウェア（16.4%）、バルベーラ（5.8%）、その他（シャルドネ、ピノ・グリ、ソーヴィニヨン・ブラン、アルバリーニョ）

【産 地】

長野県安曇野市、山梨県韮崎市、山形県高畠町・鶴岡市、三重県玉城町・南伊勢町・多気町

【生産数】600本

【価 格】販売店舗：6,600円（税込）

※飲食店舗での提供は、店舗毎に異なります。

【特 徴】環境が異なる7つの生産地から、複数品種の葡萄を用いて、バランスよくブレンドした白ワインです。醸造の設計は、それぞれの個性を活かしつつ、華やかな香りを引き出し、この地の食材・料理に適したワインを目指しました。メインの“龍眼”は、フローラルアロマ酵母を用いて、香りの広がりを重視。“甲州”は、柑橘を感じるような爽やかでフレッシュな印象に仕上げました。黒ブドウである“バルベーラ”を少量ブレンドすることで、豊かな果実味とワインの骨格を形成しています。“デラウェア”は低温下でも旺盛に発酵する酵母を使用し、果実の香りと旨味をじっくり抽出しました。

■Noir 2025 ～VISON Original Wine～（赤）

７つの産地の葡萄とVISON畑の葡萄をブレンド

【品 種】

ピノ・ノワール（44.7%）、メルロー（34.6%）、マスカット・ベーリーA（13.0%）、バルベーラ（4.8%）、ヤマソーヴィニヨン（1.5%）、カベルネ・ソーヴィニヨン（1.4%）

【産 地】

山形県天童市、長野県塩尻市、三重県名張市、山梨県韮崎市、三重県玉城町・多気町・南伊勢町、山梨県北杜市

【生産数】400本

【価 格】販売店舗：6,600円（税込）

※飲食店舗での提供は、店舗毎に異なります。

【特 徴】環境が異なる8つの生産地から、6品種の葡萄を用いて醸造された赤ワインです。ベースワインの“ピノ・ノワール”に加え、“マスカット・ベーリーA”と“バルベーラ”は、赤系果実の香りと旨味をじっくり抽出し、ワインに華やかさを与えています。“メルロー”はワインのボディに厚みを持たせるように醸造することで、確かな骨格を生成しております。キレのいいフレッシュな酸が特徴の“ヤマソーヴィニヨン”をブレンドすることで、バランスよく仕上げております。

■販売開始 2026年3月25日（水）～

■VISON内販売・提供場所

＜飲食店＞

・伊勢前寿し 神貫

・ARATZ、Casa Ulora、ZAZPI（バル３店舗）

・NOUNYELL（イタリアン）

・松阪肉しゃぶしゃぶ・すき焼き スギモト

＜物販店＞

・D&DEPARTMENT MIE by VISON

・HOTEL VISON

計 8店舗予定（3月10日現在）

■VISONオリジナルワイン完成記念パーティ開催（一般参加者募集）

VISONオリジナルワイン「Blanc 2025」「Noir 2025」の完成を記念したパーティを下記の日程で開催いたします。一般の方にもご参加いただき、完成したばかりのオリジナルワイン2種のテイスティングに加え、それぞれの個性を引き立てる特別ペアリング料理をご用意いたします。



【日 時】2026年4月３日（金）18:00～ ※予定

【会 場】Casa Urola（VISONサンセバスチャン通り）

※募集開始および詳細は、VISON公式ホームページおよび公式Instagramにてお知らせいたします。

VISON [ヴィソン] https://vison.jp/

東京ドーム24個分（約119ha）の広大な敷地に、四季を感じるホテルや日本最大級の産直市場、薬草で有名な多気町にちなんだ薬草湯、和食の食材メーカーによる体験型店舗、有名料理人が手掛ける地域食材を活かした飲食店舗、オーガニック農園など、９つのエリアに約70店舗が出店する複合商業施設です。

＜駐車場料金が無料になりました＞

2026年3月1日（日）より、VISON施設内の駐車場を無料でご利用いただけるようになりました。

VISON の駐車場は約 2,000 台を収容可能。

観光・お食事・お買い物など、さまざまなシーンでこれまで以上にご利用いただきやすくなりました。

【お問い合わせ先】VISON［ヴィソン］

三重県多気郡多気町ヴィソン672番1

TEL 0598-39-3190／FAX 0598-67-0846