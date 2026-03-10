【残100席】BtoBの非連続成長に挑む責任者が集う1日「B2B BUSINESS BREAKTHROUGH」

株式会社ニューピークス

株式会社ニューピークスは、B2B事業のブレイクスルーをテーマとするカンファレンス「B2B BUSINESS BREAKTHROUGH」を、2026年4月13日（月）に開催いたします。

3月2日より第二期募集を開始し、現在残席は約100席となっております。

急速に変化する経営環境の中で、成長戦略を再定義する機会としてご活用ください。

なお、本イベントは抽選制となっております。ぜひお早めにお申し込みください。

■ 開催背景

B2B事業を取り巻く環境は、テクノロジーの進化や市場変化により、かつてないスピードで複雑化しています。多くの企業が戦略を磨き、合理的な打ち手を重ね、KPIを管理している一方で、「なぜか大きな飛躍が起きない」という停滞感を抱えているのも事実です。その背景には、情報やノウハウの不足ではなく、同じ前提・同じ視点の中で思考し続けてしまう構造があるのではないか──

そんな問題意識から、本カンファレンスは企画されました。

■ イベントコンセプト

ブレイクスルーは、偶然の出会いから始まる。

オンラインでは交わらなかった視点や人が、リアルな場で交差することで、これまで立ててこなかった問いに向き合うきっかけが生まれます。「戦略や施策の延長」ではなく、思考の前提そのものを揺さぶる出会いと対話を通じて、B2B事業における次の一歩を考える場を目指します。

※登壇者・セッション内容などの詳細は、今後順次発表予定です。

イベント詳細確認・申込はこちらから :https://www.newpeaks.co.jp/bbb-2026/?utm_source=prtimes3&utm_campaign=bbb_202604&utm_content=newpeaks

■ 開催概要

イベント名

B2B BUSINESS BREAKTHROUGH

~B2B事業の非連続成長に向けた、新たな問いと人に出会える場~

開催日時

2026年4月13日(月) 14:00～19:00(13:30開場) ※予定

会場

渋谷ストリーム ホール（〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-21-3）

-JR山手線・湘南新宿ライン・成田エクスプレス 「渋谷駅」新南改札から直結（徒歩1分）

-東急東横線・田園都市線「渋谷駅」C2出口直結

-東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」C2出口直結

主催

株式会社ニューピークス

参加対象

・B2B事業に携わる経営者

・B2B事業の事業責任者／マーケティング責任者

・新規事業開発／事業戦略責任者 など

参加費

無料（定員300名）

■ 参加申込について（第一期募集）

本イベントは、参加者数を限定した抽選制でのご案内となります（先着順ではありません）。

第二期申込期間

2026年3月2日（月）～3月19日（木）

※抽選結果は、随時抽選のうえ、メールにてご連絡いたします。

※応募状況に応じて、第三期募集を実施する可能性があります。

※第二期募集で定員に達した場合、以降の募集を行わない場合があります。

■ 今後の情報公開について

今後、以下の情報を段階的に発表していく予定です。

・登壇者・基調講演情報

・セッションテーマ・構成

・オフラインならではの体験設計

最新情報は、公式サイトおよび各種発表にて順次お知らせします。

B2B事業の圧倒的な成長を目指す皆さまに、これまでとは異なる視点と問いに出会う機会をお届けします。ご参加を心よりお待ちしております。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ニューピークス BBB事務局

📩 biz@newpeaks.co.jp

■ 株式会社ニューピークスについて

株式会社ニューピークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小林 慶嗣）は、B2B企業の成長を支援するイベントプロデュース企業です。

B2Bマーケティングにおける「ブランディング」「リード獲得」「商談創出」を目的としたカンファレンスや特化型イベントの企画・運営を行い、企業の事業成長を加速させるマーケティングソリューションを提供しています。

サービスサイト：https://newpeaks-biz.com(https://newpeaks-biz.com/)