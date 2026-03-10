パティーナ大阪、大阪城公園での花見体験を新たに提案

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 パティーナ大阪

春にしか訪れない、特別な光があります。やわらかく、はかなく、どこか心を惹きつける光。この桜の季節、パティーナ大阪はその感覚を大切にし、花の下で歩みをゆるめ、本来の花見のひとときをゆったりと楽しむ時間へと皆さまをお誘いします。

開業以来、パティーナ大阪では、館内のアートからキッチンでの食材調達に至るまで、サステナビリティを特別な取り組みではなく、日々の営みの一部として捉えてきました。ラグジュアリーと責任は切り離せないという信念のもとに生まれたホテルにとって、同じ大阪の地で紙の再生に取り組む山陽製紙株式会社とのパートナーシップは、ごく自然な流れでした。屋外で過ごすのが心地よいこの季節に、この土地へのささやかな贈り物として、アップサイクルされた再生紙レジャーシート200枚を無料提供いたします。

花見の風景には長くブルーシートが寄り添ってきました。朝から集い、語らい、食事を囲む――そんな人々の時間を象徴する存在でもあります。この春、パティーナ大阪はその精神を受け継ぎながら、自然によりやさしく寄り添う新しい選択肢をご提案します。

山陽製紙の「ピクニックラグ」は、再生紙を活用して作られたアップサイクル製品で、周囲の緑や風景にやさしく溶け込むデザインが特徴です。表面には耐水加工が施されており、雨や飲み物がこぼれた場合でも乾かして繰り返し使用することが可能です。環境への配慮とともに、快適な花見体験をお楽しみいただけます。

ラグは3～4名様程度の少人数での利用に適したサイズで、ホテルのすぐ外、大阪城公園南外堀沿いには、静かに咲き誇る桜の下で過ごすのに最適な場所が広がっています。

再生紙を活用して作られた「ピクニックラグ」

【再生紙レジャーシート無料配布概要】

配布期間：2026年3月20日（金）～4月12日（日）※在庫がなくなり次第終了

配布場所：パティーナ大阪 1階 リテールショップ

配布時間：午前10時～午後6時

配布数量：先着200名様

またパティーナ大阪では、お花見にぴったりのピクニックセットもご用意しています。シェフ特製のサンドイッチセットや、こだわりの素材を使ったスイーツやベーカリーもテイクアウト可能です。これらのピクニック関連アイテムは、1階の「P72」にてお求めいただけます。

ピクニックセット 14,000円（2名様用）サンドイッチセット お一人様4,500円

より自然に寄り添うお花見のかたちを、パティーナ大阪から。

この春、サステナブルな選択とともに、心に残るひとときをお過ごしください。

※画像は全てイメージです。

※表記料金には消費税・サービス料が含まれます。

※ピクニックラグの柄や仕様は実際のものと異なる場合がございます。

山陽製紙について

大阪府泉南市に工場を構える1957年設立の製紙会社です。設立50周年の節目に未来を見据え、「紙創りを通してお客様と喜びを共有し、環境に配慮した循環型社会に貢献します」という経営理念を掲げました。私たちは古紙を再生して紙づくりをしています。地球の貴重な財産を絶やすことなく繰り返し使用すること古紙再生事業は環境にやさしいイメージを持つ一方で、大量の水やエネルギーを消費する、環境に負荷を掛ける産業でもあります。私たちはそれを自覚し、再生可能エネルギーの使用、中小企業向けSBT認定取得など、製造背景にもこだわりながら、環境に配慮した商品・サービスの開発を続けてまいります。

詳細については、https://www.sanyo-paper.co.jp/をご覧ください。

Instagram @sanyo_paper(https://www.instagram.com/sanyo_paper)

ABOUT PATINA OSAKA

難波宮跡と歴史ある大阪城の間に位置するパティーナ大阪は、意識的な生活スタイルとクリエイティブな表現というレンズを通して再定義されたトランスフォーマティブ・ラグジュアリーを体験する、マインドフルな探検家たちを誘います。「水の都」である大阪にそびえ立つ20階建てのサンクチュアリは、サステナブル・ビューティーの象徴的存在です。ここでは、長い年月を経た銅、選び抜かれた木材、そして豊かに流れる水が、地球と芸術の両方に敬意を払いながら、ゲストに時の物語を語りかけます。

221室の丹精を込めてデザインされた客室は、日本の季節を慈しむ美学である季節感を自然のリズムと調和した空間と共に反映しています。地元の職人や土地の恵みにまつわるストーリーを伝えるために旬の食材を使用したマイクロシーズナル・キュイジーヌ（季節の中でも特に細かい時期や変化に着目した料理のスタイル）を提供するレストランである「P72」をはじめ、サウンド・パイオニアのデヴォン・ターンブル（OJAS）が入念に作りこんだスピーカーを通して音楽を瞑想へと変えるリスニングルームをご体験いただけます。パティーナ大阪は、心のこもったラグジュアリー、芸術に重きを置きながら、サステナブルで洗練されており、ただ滞在を求めるゲストだけでなく、成長することを求める人々のためのホテルです。

詳細については、https://patinahotels.com/osaka/jaをご覧ください。

Instagram @patinaosaka(https://www.instagram.com/patinaosaka/)