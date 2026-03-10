夏場の栄養補給や熱中症対策に◎ 塩レモン味の米糀ドリンク「糀のめぐみ　塩レモン」が新発売

中埜酒造株式会社砂糖不使用。アルコール分0％で、朝から家族で楽しめる

日本酒「國盛（くにざかり）」の醸造元・中埜酒造株式会社（本社：愛知県半田市、代表取締役社長：中埜温子）は、夏場の栄養補給をサポートする米糀ドリンク「國盛 糀のめぐみ 塩レモン」を2026年3月15日（日）から全国で発売します。

◆「糀のめぐみ 塩レモン」について

近年、長引く暑さや記録的な暑さが続くなど、夏の過ごし方が見直される中、日々の食生活への関心が高まっています。なかでも、発酵食品はその伝統的な製法や自然由来の味わいから注目を集めています。当社は清酒メーカーとして、酒造りの発酵過程には欠かせない「糀」と長い歴史の中で常に向き合ってまいりました。発酵の力を活かし、消費者の夏場の栄養補給にお役に立ちたいとの想いから開発した商品が塩レモン味の米糀ドリンク「糀のめぐみ 塩レモン」です。

砂糖不使用でお米由来のすっきりした甘さとレモンのさっぱりとした酸味が飲みやすく、アルコール分0％で昼夜問わずご家族で楽しんでいただけるよう、飲みやすさを追求しました。米粒をすり潰す工程を加えることで、口当たりも良くしています。

・砂糖不使用、アルコール分0％

◆「糀のめぐみ 塩レモン」の特徴

「糀のめぐみ 塩レモン」は、米・米糀由来のすっきりした甘さで、砂糖は使用していません。

アルコール分は0％ですので、お子様からご高齢の方までご家族でお楽しみいただけます。

朝食の一品に、勉強や仕事前、スポーツの後など、昼夜を問わず様々なシーンでお楽しみいただけます。妊娠中や授乳中の方、アルコールを控えている方にも安心してお飲みいただけます。

・「糀のめぐみ」を様々なシーンで

朝食の一品に。手軽に栄養補給

こんなときにも

■頑張った一日の終わりに。スポーツ（運動）後の栄養補給に

■糀のめぐみで朝からスッキリしたい

■ハリのある毎日と美容を意識したい

■集中したいときに

■食事のバランスを整えたい

・熱中症対策にも効果的

熱中症対策（食塩相当量0.2g／100ml）にも適しています。

そのまま飲めるストレートタイプで、長引く暑さで食欲が落ちやすい夏にも、手軽に栄養補給していただけます。

・飲み方は、アレンジしても◎

冷蔵庫でよく冷やしてお飲みください。

また、凍らせてシャーベットにしても美味しくいただけます。

◆製品概要

商品名：國盛 糀のめぐみ 塩レモン 360ｇ

原材料：甘酒（米、米こうじ）（国内製造）、濃縮レモン果汁、食塩／香料

容量／容器：360ｇ／壜

参考小売価格：400円（税抜）

特徴：砂糖不使用の塩レモン味の米糀飲料です。お米由来のスッキリとした甘さと、レモンのさっぱりとした酸味が味わえます。レモン果汁6％使用。夏場の栄養補給にそのまま飲めるストレートタイプです。※季節限定製品です。

ご購入：小売店、國盛 酒の文化館、弊社オンラインショップ（https://www.kunizakari-onlineshop.jp/）よりご購入いただけます。

発売日：2026年3月15日（日）

◆会社概要

会社名：中埜酒造株式会社

所在地：愛知県半田市東本町二丁目24番地

代表者：中埜 温子

URL：https://www.nakanoshuzou.jp/(https://www.nakanoshuzou.jp/)

事業内容：酒類、食品の製造・販売

【お客様からのお問い合わせ先】

中埜酒造株式会社

TEL：0569-23-1231（土・日・祝日除く9：00～17：00）

お問い合わせURL：https://www.nakanoshuzou.jp/contact/(https://www.nakanoshuzou.jp/contact/)