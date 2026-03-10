ATENジャパン、Japan IT Week 春 データセンターEXPOに出展 ― データセンター運用を支える最新PDU・IP-KVMを公開

ATENジャパン株式会社

ATENジャパン株式会社（本社：東京都荒川区、取締役社長：訒 鴻群［Hans Teng］）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される IT総合展「Japan IT Week 春」内の「データセンターEXPO」に出展いたします。

本展示では、AIサーバーやデータセンターの電源・アクセス管理を支える三相PDUをはじめ、最大32名のリモートユーザーが同時にアクセス可能なハイエンドIP-KVMなど、データセンター運用の効率化・高度化に貢献する最新ソリューションを実機展示します。

実際の機器操作や運用イメージをご確認いただける機会となります。ご来場の際は、ぜひATENブースへお立ち寄りください。

ATENジャパンブース：西2ホール No.6-48

来場ご登録はこちら :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html/?utm_source=Pr-times

● 詳細はこちら（案内状DL）

下記URLより、PDFをダウンロードできますhttps://prtimes.jp/a/?f=d41217-154-d1ad3557b6c8276a0787ebb174b25f13.pdf

●注目製品

PG8308200V 30A 対応・ラック内の電源環境を最適化

『PG8308(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/PG8308)』

1U の電力効率を最大化し、IT 機器の運用コスト削減を実現。

デュアルLAN ポートによる拡張性 /環境センサー対応 / アラート機能搭載 / 定格電圧200V / 入力電流 最大30A

PG98330AI サーバやデータセンターなどの電源ニーズに応える三相PDU

『PG98330(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/PG98330)』

データセンターの継続的運用の最適化！ ATEN インテリジェントPDU。

ホットスワップ対応LCD コンソールパネル搭載 / デュアルLAN ポート付 / 省エネ型リレー

KG0032最大32名のリモートユーザーが操作可能、リアルタイム性にも優れたIP-KVM

『KG0032(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/KG0032)』

サーバーへのセキュアなリモートアクセスと統合管理を実現 / 最大32名のリモートユーザーが利用可能 / 最大3840×2160@30Hz、 / TLS1.3によるセキュリティ

KA85854K クアッドディスプレイ対応/ 最大256台のサーバーをリアルタイムで表示・操作可能な IPコンソールステーション

『KA8585(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/KA8585)』

ATEN 製IP-KVM スイッチへのアクセスを目的とし、PC やLaptop の代わりとなる独立型コンソール。

マルチスクリーンコントロール機能 / パネルアレイ機能 / 4K60pクアッドディスプレイ対応

CS1144DPH4ユニバーサル セキュアKVM スイッチ（PSD PP v4.0 準拠）

『CS1144DPH4(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/CS1144DPH4)』

アメリカのNIAP 認定のPSD PP v4.0規格に準拠した、特別設計型KVM スイッチ。DisplayPort / HDMI コンボコネクター経由で業界初となる最大5K@60Hz、4K@144Hz をサポート。

改ざん検知と筐体開封検知機能によるハードウェア保護が可能。

PE4102AJ省スペース化、遠隔で電源監理を実現！ 2ポート電源リブーター

『PE4102AJ(https://www.aten.com/jp/ja/products/modelno/PE4102AJ)』

製品サイズをスリム化で省スペース化を実現！ローカルおよびリモートで個々に電源制御が可能。

Ethernet ポートを使ったリモート電源制御 / リモートアクセス機能 / 電源アウトレット 2箇所搭載 /スケジューリング機能搭載

※出展製品は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

■ Japan IT Week 春 開催概要

名称 ：Japan IT Week 春展

公式URL ：https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

主催 ：RX Japan株式会社

会期 ：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト （東 1～3, 7, 8、西 1～4ホール）

出展ブース ：データセンターEXPO 西2ホール No.6-48

入場料 ：無料

ATENについて

1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/ITのコネクティビティーおよびマネジメントソリューションのリーディングカンパニーです。1,000を超えるKVM、Pro AV、USB、ラック、インテリジェント電源製品を提供するATENは、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を発行し、革新的なソリューションの絶え間ない流れを生み出し、世界中で利用可能な製品の包括的なポートフォリオを可能にするグローバルR&Dチームとなりました。

ATEN International Co., Ltd. は台湾に本社を構え、中国、日本、韓国、ベルギー、オーストラリア、米国、英国、トルコ、ポーランド、インド、ルーマニア、南アフリカ、インドネシア、メキシコに子会社および地域オフィスを展開しています。また、台湾、中国、カナダにR&Dセンターを設置し、技術開発を推進しています。

ATENについての詳細は、こちらをご参照ください。

https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/(https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/?utm_source=Pr-times)

