【英会話×ヘルスケア】ネイティブキャンプ、人気教材にウォーキングの最新知見を導入。1日1万歩の真実を英語でディスカッション

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役:谷川国洋)は、人気教材「デイリートピック」に、健康とウォーキングをテーマにした新教材 “Do you really need to take 10,000 steps a day?” を追加しました。本教材では、日々の歩数を増やすことで体に起こる変化について英語で学び、講師とディスカッションすることができます。

■身近な“1日1万歩”をテーマに、英語で健康を考える

近年、健康志向の高まりとともに、日々の運動習慣や歩数への関心が高まっています。「1日1万歩」という目標は広く知られていますが、本当に必要な歩数はどれくらいなのか、どのような効果があるのかを正しく理解している人は多くありません。

ネイティブキャンプでは、日常生活に密着したテーマを英語で学ぶことで、「話したくなる英語」を身につけていただきたいと考えています。今回追加された教材では、ウォーキングがもたらす身体や心への影響について科学的視点をもとに学びながら、自身の生活習慣について英語で意見を交わす機会を提供します。

健康という誰にとっても身近なテーマを通じて、実践的な語彙力とスピーキング力を同時に高めることが可能です。

■本教材の特徴

・「1日1万歩は本当に必要なのか？」という身近な疑問をテーマに、健康・運動習慣について英語で考え、意見を交わします。

・“endorphins（エンドルフィン）”“cortisol（コルチゾール）”“blood pressure（血圧）”“bone density（骨密度）”など、健康や身体に関する実践的な語彙を学習できます。

・ウォーキングが気分改善やストレス軽減に与える影響、心臓や血管への変化、骨密度への効果など、科学的知見をもとにした内容で、知識と英語力を同時に高められます。

・記事をもとに「自分は1日にどれくらい歩いているか」「運動習慣はあるか」「1万歩は必要だと思うか」などについて講師とディスカッションを行い、ヘルスケアに関する表現力を養います。

英語で健康について語る経験は、海外の友人や同僚との会話の幅を広げるだけでなく、自身のライフスタイルを見直すきっかけにもなります。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/page-detail/2/50489

■デイリートピックについて

「デイリートピック」は、世界の様々な動画や記事を使った人気教材です。レッスン冒頭で約1分の動画を視聴し、その後、内容に基づいたディスカッションを行います。

エンタメからビジネス、健康、社会問題まで幅広いテーマを扱い、毎日10チャプターが追加されます。

3つのレベルに分かれており、英語力や興味に合わせて学習することが可能です。

教材URL :https://nativecamp.net/textbook/daily_topics

今後もネイティブキャンプは、日常生活に密着したテーマを通じて、学習者が「話したくなる英語」を身につけられる教材を提供してまいります。

*

調査概要：日本のオンライン英会話サービスに関する調査

調査日：2025/3/14

調査対象：「オンライン英会話」でのGoogle検索 検索上位10社（日本企業）

調査方法：デスクリサーチ

調査会社：株式会社セイシン総研

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

