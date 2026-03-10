「bookfanプレミアム」が「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」にて「年間ベストストア　趣味グループ総合賞」で第１位を受賞！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰）は、紙書籍オンライン販売サービス「bookfanプレミアム」が、オンラインショッピングモール「Yahoo!ショッピング」の2025年度の年間ベストストアを表彰する「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」において、「趣味グループ総合賞」第１位を受賞したことをお知らせします。

■ bookfanプレミアム：https://shopping.geocities.jp/bookfan/(https://shopping.geocities.jp/bookfan/)

「bookfanプレミアム」は、LINEヤフー株式会社が運営するYahoo!ショッピングの2025年にもっとも活躍したストアを選出する「Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025」カテゴリ賞において、「趣味グループ総合賞」第１位を獲得しました。

「趣味グループ総合賞」は、趣味カテゴリで特に多くのお客様に支持された上位３ストアに贈られる賞です。

■Yahoo!ショッピング Best Store Awards 2025：

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/

■趣味グループ総合賞：

https://shopping.yahoo.co.jp/promotion/event/beststores/shp/shop_year/hobby/#anchor_mdAwardCategory_01

「bookfan」は、これからも新たな一冊とよりよいサービスをみなさまにお届けしてまいります。

■bookfanスタッフ一同 受賞コメント

お客様からの多大なるご支持をいただきこのような栄えある賞を賜りましたこと、スタッフ一同心より厚く御礼申し上げます。また、より良い店舗運営のために共に歩み、多大なるサポートをいただいた関係各所の皆様にも、深く感謝しております。

日々寄せられる温かいレビューや激励のお声こそが、私たちの何よりの原動力です。これからも「この店で選んで良かった」と心から感じていただけるよう、さらなるサービスの向上と魅力ある店作りに邁進してまいります。今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

bookfanについて

「bookfan」は、本・雑誌を取り扱うオンライン販売サービスです。月間・上半期・年間ベストセラー、本屋大賞、マンガ大賞特集など、話題作・注目作を様々な切り口で紹介・販売しています。



bookfan Webサイト：https://shopping.geocities.jp/bookfan/