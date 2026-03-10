deux C(ドゥ・セー)西宮阪急店１周年を記念して、期間限定POPUPやノベルティなど、特別な4つのイベントを開催。
(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。昨年オープンした西宮阪急店が、一周年を迎えます。
よりお客様に愛されるショップを目指し、今回は、特別なPOPUPやノベルティ、お得なクーポンなど、
特別な周年イベントを3月11日(水)より開催いたします。
イベント概要
会期:2026年3月11日(水)～2026年4月2日(木)
開催場所:duex C(ドゥ・セー)西宮阪急店
営業時間:10:00～20:00
住所:〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-1 西宮阪急 1F
Event 01. French Bull POPUP
日本国内で生産される、ファッショナブルな靴下やバッグなどを手掛ける服飾ブランド「French Bull/フレンチブル」と、メンズライン「Jake/ジェイク」のアイテムを期間限定で販売いたします。French Bullのソックスは、ベーシックラインだけでなく、ちょっとした遊び心を感じるデザインが魅力。 上質な糸を使い国内で丁寧に作られた商品は、着心地もよく、プレゼントにもぴったりです。
会期：3月11日(水)～3月24日(火)
French Bull公式サイト：https://www.french-bull.jp/
French Bull公式Instagram：https://www.instagram.com/french_bull_/
FrenchBull
スタンプニットバッグ
\9,900(税込)
FrenchBull
リエル ソックス
\1,650(税込)
FrenchBull
カップル（バカンス）ソックス
\2,200(税込)
deux C(ドゥ・セー)オンラインストアでも同時開催予定(3月10日～5月11日)
https://deuxc.store/blogs/feature-column/popup-frenchbull
Event 02.「Fuji321」POPUP
『広島県の宮島にほど近い山中に構える、吹きガラス作家の藤島孝臣氏の工房。『素朴で普段の生活に馴染む作品を…』。そんな思いで溶けたガラスと向き合い、日々ガラスに息を吹き込んでいます。 全国各地でPOPUPを開催していることから、根強いファンも多く、2023年に広島で開催されたG7内のイベントでも使用され、さらに注目を浴びている作家さんです。
【会期】3月20日(金)～4月2日(木)
Fuji321 公式Instagram：https://www.instagram.com/fujisan2hon1/
Event 03. 先着300名様にノベルティをプレゼント
3,300円以上お買い上げのお客様にノベルティをご用意しております。
※先着300名様、なくなり次第終了とさせていただきます。
Event 04. LINEのお友達登録でクーポンがもらえる
deux C西宮阪急店の公式LINEアカウントをお友だち登録されている方へ、税込5,500円以上お買い上げで使える500円OFFクーポンをプレゼントいたします。ぜひ、事前に登録してお得なクーポンを手に入れてください。
クーポン配布時間：3月11日(水)10:00
利用可能期間：3月11日(水)～4月2日(木)
※詳しくは西宮阪急店店のスタッフまでお問合せください。
※クーポンは西宮阪急店店でのみご利用いただけます。
担当：多賀(タガ)
MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp
TEL：082-879-0204
deux C（ドゥ・セー）
国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。
日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。
食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。
ブランドサイト：https://deuxc.store/
ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist
Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/
運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ
(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)