deux C(ドゥ・セー)西宮阪急店１周年を記念して、期間限定POPUPやノベルティなど、特別な4つのイベントを開催。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「deux C(ドゥ・セー)」。昨年オープンした西宮阪急店が、一周年を迎えます。

よりお客様に愛されるショップを目指し、今回は、特別なPOPUPやノベルティ、お得なクーポンなど、

特別な周年イベントを3月11日(水)より開催いたします。

イベント概要

会期:2026年3月11日(水)～2026年4月2日(木)

開催場所:duex C(ドゥ・セー)西宮阪急店

営業時間:10:00～20:00

住所:〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-1 西宮阪急 1F

Event 01. French Bull POPUP

日本国内で生産される、ファッショナブルな靴下やバッグなどを手掛ける服飾ブランド「French Bull/フレンチブル」と、メンズライン「Jake/ジェイク」のアイテムを期間限定で販売いたします。French Bullのソックスは、ベーシックラインだけでなく、ちょっとした遊び心を感じるデザインが魅力。 上質な糸を使い国内で丁寧に作られた商品は、着心地もよく、プレゼントにもぴったりです。

会期：3月11日(水)～3月24日(火)

French Bull公式サイト：https://www.french-bull.jp/

French Bull公式Instagram：https://www.instagram.com/french_bull_/

FrenchBull

スタンプニットバッグ

\9,900(税込)

FrenchBull

リエル ソックス

\1,650(税込)

FrenchBull

カップル（バカンス）ソックス

\2,200(税込)

deux C(ドゥ・セー)オンラインストアでも同時開催予定(3月10日～5月11日)

https://deuxc.store/blogs/feature-column/popup-frenchbull

Event 02.「Fuji321」POPUP

『広島県の宮島にほど近い山中に構える、吹きガラス作家の藤島孝臣氏の工房。『素朴で普段の生活に馴染む作品を…』。そんな思いで溶けたガラスと向き合い、日々ガラスに息を吹き込んでいます。 全国各地でPOPUPを開催していることから、根強いファンも多く、2023年に広島で開催されたG7内のイベントでも使用され、さらに注目を浴びている作家さんです。

【会期】3月20日(金)～4月2日(木)

Fuji321 公式Instagram：https://www.instagram.com/fujisan2hon1/

Event 03. 先着300名様にノベルティをプレゼント

3,300円以上お買い上げのお客様にノベルティをご用意しております。



※先着300名様、なくなり次第終了とさせていただきます。

Event 04. LINEのお友達登録でクーポンがもらえる

deux C西宮阪急店の公式LINEアカウントをお友だち登録されている方へ、税込5,500円以上お買い上げで使える500円OFFクーポンをプレゼントいたします。ぜひ、事前に登録してお得なクーポンを手に入れてください。

クーポン配布時間：3月11日(水)10:00

利用可能期間：3月11日(水)～4月2日(木)

※詳しくは西宮阪急店店のスタッフまでお問合せください。

※クーポンは西宮阪急店店でのみご利用いただけます。

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

deux C（ドゥ・セー）

国内34店舗を展開する、ライフスタイルを提案する雑貨ショップ「deux C（ドゥ・セー）」。

日々の生活を大切にする丁寧でゆとりある暮らしを好む女性をターゲットに、日常を心地よく、少し豊かにするアイテムを提案しています。

食器・キッチン雑貨・インテリア雑貨・ファブリック商品・アパレル・服飾小物など、 シンプルで温もりのあるデザインのオリジナル商品をメインに、幅広く展開。

ブランドサイト：https://deuxc.store/

ショップリスト：https://deuxc.store/pages/shoplist

Instagram：https://www.instagram.com/deux_c_2c/

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)