【福島県浪江町】町の復興のシンボル「道の駅なみえ」 5 周年イベントを開催!!

福島県浪江町道の駅なみえの外観

この度、浪江町の復興のシンボルとして令和3年3月20日にグランドオープンした「道の駅なみえ」が、開業5周年を迎えます。 5周年を記念し、3月20日～22日までの3日間、多彩なイベントやプレゼント企画などが目白押しの「道の駅なみえ開業５周年祭」が開催されますので、ぜひご取材賜り、広く情報発信をしていただけますようお願い申し上げます。

開催概要

イベント名称：道の駅なみえ開業５周年祭

開催期間：令和8年3月20日（金・祝）～3月22日（日）

開催場所：道の駅なみえ（浪江町大字幾世橋字知命寺 60）

主催：一般社団法人 まちづくりなみえ

備考：一部事前申込みが必要なイベントや、有料のイベントもあります

詳細：道の駅なみえ Web サイト https://michinoeki-namie.jp/

最大の焼きそば試食イベント/Largest stir-fried noodles tasting eventギネス世界記録(TM)挑戦！参加者 500 人 大募集!! (3 月 20 日)

「最大の焼きそば試食イベント/Largest stir-fried noodles tasting event」

【内 容】 複数の焼きそばを食べ比べした人数を記録し、ギネスの世界記録に挑戦します!!

【応募方法】 応募フォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXhzUHQCYlGUKcTDa9JJbJM6pddpKd1hg_Zqxb1XiTC5rGDA/viewform）もしくはチラシ掲載の QR コードよりご応募ください。

※定員になり次第受付終了

熱気球体験搭乗会 (３月 22 日) AM6 時 30 分～９時 30 分 ※要事前予約。

【参加費】1 人 1,000 円(浪江町民は無料)

【申込締切】３月10日(火)

【予約方法】応募フォーム（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY3X7NdgF5ik3i2KKLHdQSrFMHjScbCjv-8F0yHKkcaWXj9A/viewform）もしくはチラシ掲載の QR コードよりご応募ください。

※応募一口につき 4名まで

その他、ファミリーで楽しめるイベントが盛りだくさん!!

北は北海道から南は愛媛まで 15 の道の駅が浪江に大集合する「復興絆市」、ポニー乗馬や VR バンジーの体験イベント、令和 の昭和歌謡少女・梅谷心愛さんのステージイベント、大道芸やバルーンアート、 大人気ゲーム機 「NINTENDO SWITCH 2」 が抽選(5名)で当たるプレゼント企画や、カニ汁無料ふるまい(先着200名、3日間実施)など

※イベントごとに日程が異なりますので道の駅なみえ Web サイトをご確認ください。

【問合せ先・取材申込】

一般社団法人まちづくりなみえ

電話：0240-23-7121

メール：info@michinoeki-namie.jp