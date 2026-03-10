「ハローキティ × Maison de FLEUR」待望のコラボが実現！初のブランドムック3/11発売

株式会社 宝島社

おなじみ「ハローキティ」とライフスタイルブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」がコラボレーションしたブランドムックを、2026年3月11日（水）に全国のファミリーマートおよび書店にて発売します。

アイテムは、いちごマルチケース2種、いちごチャーム、いちごぬいぐるみチャーム、いちご宝物ケース2種の計6種。ハローキティのチャームポイントのリボンにいちごをあしらい、さらにいちごのヘタがメゾン ド フルールアイコンのリボンになった大人可愛い贅沢なアイテムです。また、誌面にハローキティがメゾン ド フルールのアイテムをまとったファッションシューティングも掲載した、ファン必見のアイテムです。

■いちごマルチケース2種

高級感のあるキルティング素材に、もこもこ素材＆繊細な刺繍がほどこされたハローキティ。家計管理や趣味に使える甘すぎない大人のためのマルチケースです。

レッドピンク

▼6穴バインダーケースと、透明リフィルケース2枚＆剥離台紙1枚付き！

文具やパスポート入れ、シール帳にも大活躍！

■いちごチャーム

いちご形のチャームの上部は、ヘタに見立てたリボン付き。あめやイヤホンなどの小物も入る！

▼ゴールドのジッパー付きで小物が入る

■いちごぬいぐるみチャーム

ハローキティの愛らしいぬいぐるみチャームをスマホやバッグにつけていつでも一緒におでかけできる♪

▼バックにはブランドネームの刺繍入り

■いちご宝物ケース2種

お気に入りのぬいぐるみを形崩れさせずゆったり収納。内側のポケットには、写真などもきれいに収まり、大切な宝物を優しく、また最高に可愛く持ち歩けるケース

▼約7cmとマチがしっかりあるので、ぬいぐるみなど厚みがあるものも◎。表面にはもこもこ素材の可愛い“いちごリボン”のハローキティ。

【ファミリーマート・宝島チャンネルで販売】

１.『Maison de FLEUR×HELLO KITTY いちごぬいぐるみチャームBOOK』

価格：3190円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076212

２.『Maison de FLEUR×HELLO KITTY いちごチャームBOOK』

価格：3190円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076250

３.『Maison de FLEUR×HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK RED』

価格：4059円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076274

４.『Maison de FLEUR×HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK RED』

価格：4059円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076236

各発売日：2026年3月11日

※一部の店舗では取り扱いがない場合があります

【書店・ネット書店で販売】

５.『Maison de FLEUR×HELLO KITTY いちごマルチケースBOOK PINK』

価格：4059円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076298

６.『Maison de FLEUR×HELLO KITTY いちご宝物ケースBOOK PINK』

価格：4059円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD076311

各発売日：2026年3月11日

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665639