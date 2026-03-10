「中日ドラゴンズ プロ野球ファーム・リーグ戦」をCNCI グループ12 社のコミュニティチャンネルで放送決定

株式会社コミュニティネットワークセンター

株式会社コミュニティネットワークセンター（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：吉田和弘 以下

「CNCI」）およびCNCI グループ※1 は、オフィシャル・サポーター契約を締結している、プロ野球チームの株式会社中日ドラゴンズ（本社：名古屋市東区 代表取締役社長：加藤 宏幸 以下「中日ドラゴンズ」）と、この度、3 月14 日（土）に新たに１リーグ３地区制で開幕する2026 シーズンのファーム・リーグ戦をCNCI グループのコミュニティチャンネルにて放送することが決定いたしました。

本取り組みは、創設90 周年を迎える地元球団のプロ野球ファーム・リーグ戦をケーブルテレビで地域

の方々にお届けし、地域スポーツ振興に貢献することを目的としています。

【放送内容】

・対象試合：2026 シーズン 中日ドラゴンズ プロ野球ファーム・リーグ戦

主催試合のうち火曜日と土曜日の試合（年間26 試合）

・放送ＣＨ：CNCI グループ12 社 コミュニティチャンネル

・放送日程：実際の放送予定はCNCI グループ各社ホームページにてご確認ください

[表: https://prtimes.jp/data/corp/50329/table/47_1_ea9f5dbbe95be259a151d4459921e3f8.jpg?v=202603100851 ]

※1 CNCI グループ各社（全12 社）

株式会社キャッチネットワーク、知多メディアスネットワーク株式会社、

知多半島ケーブルネットワーク株式会社、CCNet 株式会社、ひまわりネットワーク株式会社、

おりべネットワーク株式会社、株式会社ケーブルテレビ可児、シーシーエヌ株式会社,

三河湾ネットワーク株式会社、スターキャット株式会社、グリーンシティコム株式会社、

ミクスネットワーク株式会社