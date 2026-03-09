『FLOWER KNIGHT GIRL』DMM GAMES「クリエイティブチーム くまさん」5タイトル合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP』開催中！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、3月9日（月）より「FLOWER KNIGHT GIRL」にて、「モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～（以下「モンスター娘TD」）」、「ティンクルスターナイツ」、「ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～（以下「ミストトレインガールズ」）」、「ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-（以下「ガールズクリエイション」）」との合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP（以下「くまさんキャンペーン」）』を開催いたします。



●5タイトル合同キャンペーン『くまさんキャンペーン』開催！


開催期間：3月9日（月）メンテナンス後 ～ 3月23日（月）メンテナンス前まで


「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションキャンペーンが再び開催！


今回の『くまさんキャンペーン』では「モンスター娘TD」、「ガールズクリエイション」、「FLOWER KNIGHT GIRL」、「ティンクルスターナイツ」、「ミストトレインガールズ」の順にそれぞれの別々の期間にキャンペーンが開催されます！


キャンペーン期間は「くまさん祭り」の復刻や、新たなコラボキャラクターが登場する特別なミニコラボシナリオが楽しめます。シナリオはリレー形式で話が展開される特別仕様！


さらに条件を達成すると豪華報酬がもらえる「リレーミッション」の開催、特別ログインボーナスの実施、開催記念パックの販売など豪華盛りだくさんの内容となっております！



3番目の開催は「FLOWER KNIGHT GIRL」となります！


各タイトルのキャンペーン期間が異なりますため、詳細は、特設サイトや予告PV、各タイトルのお知らせなどで順次公開されますので、ぜひチェックしてくださいね！



くまさんキャンペーン 特設サイト：https://kumasanfes.com/kmsncp04/(https://kumasanfes.com/kmsncp04/)


くまさんキャンペーン 予告PV：https://youtu.be/__3ZbYr91xc(https://youtu.be/__3ZbYr91xc)



【「野山に混じりて熊を討つ」が復刻開催決定！】


■「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションイベントが復刻！


『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「野山に混じりて熊を討つ」を復刻開催します。


「くまさん祭り」仕様の特別なコラボキャラクターたちも再登場し、再びイベントを遊ぶことができるようになります！


各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間にて復刻となりますので、まだ遊んでいない方はぜひ、この機会にプレイしてみてください！




※復刻開催スケジュールやイベント形式はタイトルによって異なります。


※詳しくは各タイトルのお知らせをご確認ください。



【開催を記念して豪華キャンペーンを実施！】


■「くまさんCPバトンチケット」を集めて、豪華報酬をGET！「リレーミッション」開催！


2026年2月2日（月）15:30～4月20日（月）23:59まで、『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「くまさんキャンペーン開催記念！ リレーミッション」を開催中です。


各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間に、対象のタイトルをプレイすると、ログインボーナスやパック購入で「くまさんCPバトンチケット」を獲得可能！


各タイトルや全体で集めたチケットの枚数に応じて、各タイトルに応じた「最高レアキャラ確定チケット」など豪華報酬を全タイトルでプレゼント！



▼FLOWER KNIGHT GIRLでもらえる報酬はこちら！


5枚獲得で：金のガチャチケット×3


10枚獲得で：★5以上確定ガチャチケット(D)×1


15枚獲得で：★6交換チケット(プレミアム) ×1



さらに！「くまさんCPバトンチケット」1枚につき一口抽選参加で、最大5,000DMMポイントや「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たるチャンス！








▼全タイトルでの獲得枚数に応じて


総額50万円！抽選で最大5,000DMMポイントがもらえるチャンス！


1等：5,000DMMポイント： 30名様


2等：3,000 DMMポイント： 50名様


3等：1,000DMMポイント：100名様


4等：500DMMポイント：200名様



▼各タイトル内での獲得枚数に応じて


抽選で5名様、チケットを獲得したタイトルで登場する「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たる！


レンブラント


【ファフニール娘】ニッドラ


上記2キャラ（『くまさんキャンペーン』開催記念コラボキャラ）のアクリルスタンドをセットでプレゼント！





※「FLOWER KNIGHT GIRL」での「くまさんCPバトンチケット」獲得可能期間は「3月9日（月）メンテナンス後 ～ 3月23日（月）メンテナンス前」までとなりますので、ご注意ください。


※その他参加条件や注意事項など、「リレーミッション」の詳細は特設サイトをご確認ください。



■「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」開催！


開催期間：3月10日（火）4:00 ～ 3月23日（月）3:59まで


『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」を開催します。


期間中「FLOWER KNIGHT GIRL」をプレイすると、ログイン日数に応じて「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や最大華霊石×1,100がもらえます！


この機会に初めての方も、過去に遊んだことのある方も、ログインして報酬を受け取りましょう！





※「FLOWER KNIGHT GIRL」でのログインボーナスにて「くまさんCPバトンチケット」獲得が可能な期間は「3月9日（月）メンテナンス後 ～ 3月23日（月）メンテナンス前」までとなりますので、ご注意ください。



■「くまさんキャンペーン開催記念！リレーパック」販売！


開催期間：3月10日（火）4:00 ～ 3月23日（月）3:59まで


『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんCP開催記念！リレーパックA・B」を販売いたします！


「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や、華霊石がお得に手に入る特別な販売物になっておりますので、お見逃しなく！



▼FLOWER KNIGHT GIRLのパック内容はこちら！


・くまさんCP開催記念！リレーパックA


価格：1,000DMMポイント（3回限定）


華霊石×1,500個！ (有償1,000個＋無償500個）


くまさんCPバトンチケット×1



・くまさんCP開催記念！リレーパックB


価格：3,000DMMポイント（3回限定）


華霊石×4,500個！ (有償3,000個＋無償1,500個）


くまさんCPバトンチケット×3




※「FLOWER KNIGHT GIRL」でのリレーパックにて「くまさんCPバトンチケット」獲得が可能な期間は「3月9日（月）メンテナンス後 ～ 3月23日（月）メンテナンス前」までとなりますので、ご注意ください。



【「くまさんキャンペーン」開催記念！新コラボキャラクターと特別ミニコラボシナリオが登場！】


■新たなコラボキャラクターとそのキャラクターたちが活躍するミニコラボシナリオが登場！


『くまさんキャンペーン』の開催を記念して、新たなコラボキャラクターが「FLOWER KNIGHT GIRL」に登場します！


また、コラボキャラクターが活躍する特別ミニコラボシナリオも公開！それぞれのタイトルを順にプレイしていくと、より楽しめるシナリオとなっておりますので、この機会にぜひ「クリエイティブチーム くまさん」のタイトルを遊び尽くしましょう！



■ミニコラボシナリオ「恐怖！くま山脈」公開！


ベア子・黒ベア子の願いで『赤ちゃんクマロボ』のパパを探すため、


ウィンターローズ霊峰を登ることになった騎士団一行。


異世界からの客人ニッドラ・レンブラントを頼もしい仲間に加え、


怖いものなど何もないと勇猛果敢に突き進むが……。


嗚呼、白く美しき大自然よ！ その腹の何処に父を隠したもうか！


恐怖！ 狂乱！ くま山脈！！



■登場キャラのご紹介！


『くまさんキャンペーン』開催記念コラボキャラクターとして「レンブラント」


【ファフニール娘】ニッドラが登場します！



レンブラント





【ファフニール娘】ニッドラ




ぜひこの機会に「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が織りなす世界をお楽しみください！


※開催期間は、状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。




●「クリエイティブチーム くまさん」とは


「はせP」を筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。






●FLOWER KNIGHT GIRL


・タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/ スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版)/ App Store / Google Play


・公式サイト： https://flower-knight-girl.com/


・公式X： https://x.com/flower_staff


・権利表記：(C)2015 EXNOA LLC (C)︎2026 EXNOA LLC/(C)2026 Studio KUMASAN Inc.