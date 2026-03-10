宅配水クリクラが、京都府亀岡市・(株)山崎製作所と「災害時における飲料水等の優先供給に関する協定」を締結

株式会社ナック

株式会社ナック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：吉村 寛）は、この度、当社が展開する安心・安全なおいしい宅配水「クリクラ」（クリクラビジネスカンパニー代表：川上 裕也）において、京都府亀岡市、株式会社山崎製作所との3社間で「災害時における飲料水等の優先供給に関する協定」を締結しましたのでお知らせいたします。

今回をもって、クリクラチェーン全体で災害救援物資の供給等に関する協定を締結した地方自治体は20ヶ所となりました。今後も積極的に地方自治体との連携を進めてまいります。

協定内容

（左から）株式会社ナック 執行役員 クリクラ事業本部 本部長 大月 修司／亀岡市長 桂川 孝裕氏／株式会社山崎製作所 代表取締役 山崎 智昭氏

＜協定名＞

「災害時における飲料水等の優先供給に関する協定」

＜協定締結日＞

2026年3月10日（火）

＜締結者＞

京都府亀岡市／株式会社山崎製作所／株式会社ナック

＜目的＞

亀岡市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ亀岡市に災害対策本部が設置された場合において、亀岡市が実施する飲料水等の調達業務に協力することを目的とする。

＜概要＞

亀岡市の要請に基づき、協定企業がウォーターサーバーおよび飲料水ボトルを亀岡市が指定する場所へ可能な範囲で優先的に供給する。

補足資料

■株式会社ナックについて https://www.nacoo.com/

当社は、1971年に株式会社ダスキンのフランチャイズ加盟店として創業して以来、「暮らしのお役立ち」を軸として、積極的な事業領域の拡大を行ってまいりました。2021年には創業50周年を迎え、現在ではダスキン事業を中核とするレンタル事業に加え、宅配水事業を展開するクリクラ事業、地場工務店の経営支援を行う建築コンサルティング事業、住宅事業、美容・健康事業と、「暮らし」と「住まい」に関わる幅広い領域において全国のお客様とダイレクトにつながりを持ち、さらなる成長を続けております。

■クリクラについて https://www.crecla.jp/

クリクラは、2002年の事業開始以来、「安心・安全」を理念に、現在約400拠点の配送ネットワークでご家庭やオフィスに直接製品を配送しています。環境に配慮したサステナブルなボトルの採用や輸送による CO2削減、サーバーの100%リサイクルなどの循環型社会を目指した取り組みを行うとともに、今後もクリクラに携わる研究員、メンテスタッフ、配送員などすべてのプロフェッショナルが協力し、お客様へ安心・安全なお水をお届けしてまいります。

株式会社ナック 会社概要

社名：株式会社ナック

設立年：1971年5月20日

資本金：6,729,493,750円

代表者：吉村 寛

社員数：連結1,698名（2025年9月末現在）

本社所在地：東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階

電話番号：03-3346-2111（代表）