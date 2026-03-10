「健康経営優良法人2026」認定を取得

auじぶん銀行株式会社

auフィナンシャルホールディングス株式会社およびauフィナンシャルグループの6社は、2026年3月9日に経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026」に認定されたことをお知らせします。

【認定会社】

■大規模法人部門

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/525_1_5c48a1eb35d628ba28180c26ea1a8df5.jpg?v=202603100451 ]

■中小規模法人部門

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/26860/table/525_2_59c8a69d65c102709faa57bca6128559.jpg?v=202603100451 ]

なお、auじぶん銀行、auペイメントの「健康経営優良法人」認定取得は4年連続、auフィナンシャルホールディングス、auフィナンシャルサービス、au損保、auアセットマネジメントは3年連続、auフィナンシャルパートナーは初の認定取得となります。

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を顕彰する制度です。auフィナンシャルグループ各社では、社員の「健康」が重要な経営課題の１つであると捉え、2021年12月以降、「健康経営宣言」を公表し健康経営のためのさまざまな取り組みを推進（注）してきたことが今回の認定につながったと考えています。

今後もauフィナンシャルグループ各社の社員が心身共に健康で最大限の力を発揮できる会社を目指し、健康経営の実践にグループ一丸となって取り組んでいきます。

以 上

（注）具体的な取り組み内容については各社のホームページをご確認ください。

auフィナンシャルホールディングス：

https://www.au-financial.com/sustainability/health-productivity-management.html

auじぶん銀行：https://www.jibunbank.co.jp/corporate/health_management/

auフィナンシャルサービス：https://www.kddi-fs.com/corporate/profile/health.php

auペイメント：https://www.au-payment.co.jp/company/health.html

au損保：https://www.au-sonpo.co.jp/corporate/sustainability/diversity.html

auアセットマネジメント：https://www.kddi-am.com/company/health_management/

auフィナンシャルパートナー：https://www.fp.au-financial.com/terms/health_management/