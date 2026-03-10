一旗プロデュース「天王洲・キャナルサイド プロジェクションマッピング × 動き出す妖怪展 TOKYO」を3月20日～23日まで天王洲キャナルイーストで開催。天王洲運河両岸の建物などに妖怪の映像を投影。

株式会社一旗

株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がプロデュースする「天王洲・キャナルサイド プロジェクションマッピング × 動き出す妖怪展 TOKYO」を2026年3月20日（金）～23日（月）まで天王洲キャナルイースト（東京都品川区）で開催します。（主催：株式会社一旗、一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会）

この催しは、「動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～」（2026年3月27日（金）～6月28日（日）まで寺田倉庫 G1ビル（東京都品川区）で開催）とのコラボレーション企画として行うもので、天王洲運河両岸の建物や寺田倉庫 T-LOTUS Mの帆、天王洲運河の水面に、「がしゃどくろ」などの浮世絵に描かれた妖怪をはじめ「百鬼夜行絵巻」「河童」「ぬらりひょん」といった日本が誇る妖怪美術をモチーフにしたデジタルアニメーションのプロジェクションマッピング映像を投影します。

プロジェクションマッピングとあわせて、2026年3月20日（金）～22日（日）の3日間、水辺の妖怪・烏帽子かえると写真撮影ができるグリーティングも行います。

「動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～」とともに、江戸の水辺情緒あふれる天王洲・キャナルサイドエリアで妖怪の数々が登場するプロジェクションマッピングを、ぜひお楽しみください。

【動き出す妖怪展 公式ウェブサイト】

https://www.yokaiimmersive.com/

- 開催概要

【日時】 2026年3月20日（金）～23日（月） 18:30～21:00

※約6分間のコンテンツを約3分間のインターミッションをはさんで連続投影します。

※雨天の場合でも投影を実施しますが、荒天の場合は投影を一時中断・中止する場合があります。

※水辺の妖怪・烏帽子かえるのグリーティングは2026年3月20日（金）～22日（日）の3日間、18:30～、19:30～、20:30～の各回30分程度行います。

【会場】 天王洲キャナルイースト（東京都品川区東品川2丁目 天王洲アイル第三水辺広場（ボードウォーク））

※プロジェクションマッピングは天王洲アイル第三水辺広場（ボードウォーク）からご覧いただけます。

＜アクセス＞

りんかい線 天王洲アイル駅 B出口より徒歩7分

東京モノレール羽田空港線 天王洲アイル駅 中央口より徒歩8分

【内容】 「動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～」（2026年3月27日（金）～6月28日（日）まで寺田倉庫 G1ビル（東京都品川区）で開催）とのコラボレーション企画として行うもので、天王洲運河両岸の建物や寺田倉庫 T-LOTUS Mの帆、天王洲運河の水面に、「がしゃどくろ」などの浮世絵に描かれた妖怪をはじめ「百鬼夜行絵巻」「河童」「ぬらりひょん」といった日本が誇る妖怪美術をモチーフにしたデジタルアニメーションのプロジェクションマッピング映像を投影します。

プロジェクションマッピングとあわせて、2026年3月20日（金）～22日（日）の3日間、水辺の妖怪・烏帽子かえると写真撮影ができるグリーティングも行います。

【料金】 観覧無料・事前申込不要

【ご来場の方へのお願い】

・スタッフによる写真撮影・動画編集、メディア取材に映り込む場合があります。あらかじめご了承ください。

【主催】 株式会社一旗、一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会

【協力】 寺田倉庫株式会社、パナソニック コネクト株式会社

【技術協力】 パナソニック映像株式会社

※この事業は、東京都・（公財）東京観光財団の「プロジェクションマッピング 促進支援事業助成金」を活用して実施しています。

- 動き出す妖怪展 TOKYO 開催概要

【名称】動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～

【日時】 2026年3月27日（金）～6月28日（日） 9:30～20:00（最終入場19:30）

※期間中休館日なし

※最終日 6月28日は17:00まで（最終入場16:30)



【会場】寺田倉庫 G1ビル (東京都品川区東品川2-6-4)

【内容】

江戸・明治時代など様々な絵師によって描かれた「百鬼夜行絵巻」「百物語」「鬼」「天狗」「河童」「付喪神」などの日本が誇る妖怪美術に最先端の映像技術と立体造形で没入できる世界初のイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。

古代日本の神話や伝承など豊かな想像力から生まれ、時代を超えて世界の人々に愛される日本の妖怪たち。妖怪画・戯画に描かれたそのユーモラスな姿を、3DCGやプロジェクションマッピング、ホログラフィックスクリーンといった最先端のデジタル技術を駆使してダイナミックに躍動させるとともに、立体造形によりリアルな妖怪の世界を再現。

さらに、日本初の古書博物館・西尾市岩瀬文庫や小豆島の妖怪美術館の協力のもと妖怪文化や妖怪画・戯画・妖怪美術の解説に加え、現代のポップカルチャーにつながる妖怪の文化や歴史を紐解きます。



【チケット】

＜料金＞

前売券 ：1月30日(金） 10:00 ～ 3月26日（木）23：59まで

当日券 ：3月27日(金） 00:00 ～ 6月28日（日）16：30まで

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/421_1_05463da587aa58c081747286a559fb76.jpg?v=202603100451 ]

※子ども料金は４歳以上中学生以下です。

※3歳以下の入場は無料です。（チケット不要）

※再入場はできません。

※未就学児のお子様だけの観覧はできません。

※お客様都合によるチケット購入後の払い戻し、および券種の変更は出来ません。

※会場の混雑状況によっては入場までお待ち頂く場合がございます。

※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。

＜障がい者等割引＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46440/table/421_2_b16bd363cd3c472cc752c738246650d5.jpg?v=202603100451 ]

※身体障がい者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方1名（「ミライロID」も使用可）が対象です。

※子ども料金は4歳以上中学生以下です。

※3歳以下の入場は無料です。（チケット不要）

＜動き出す妖怪展 TOKYO 着物・浴衣で来場 割引キャンペーン＞

割引対象：着物・浴衣など和装にてご来場いただいたお客様

※ご本人様のみが割引となります。

割引金額：当日会場チケット料金より100円引き

※他優待・割引サービスとの併用不可

実施期間：2026年3月27日（金）～2026年6月28日（日）※全期間

利用方法：会場券売機(現金のみ)にて、当日割引チケットをご購入ください

※前売券は割引対象外となります。

さらに本展では、20名以上の団体で平日にご観覧の場合、団体割引料金でご入場いただけるキャンペーンも実施します。学校や会社など各種団体行事の機会としてもぜひご活用ください。

【平日団体割引について】

※20名以上の団体で平日ご観覧の場合、ご希望の方は団体割引料金（前売り料金）でご入場いただけます。

※必ず事前にテレビ愛知事業部(052-229-6030 平日10:00～17:00)までご連絡ください。事前にご連絡がない場合、会場での割引対応はできかねます。

【チケット購入先】

＜WEB販売＞

アソビュー！(https://www.asoview.com/channel/ticket/eBIESZR1oe/ticket0000048134)

楽天トラベル(https://experiences.travel.rakuten.co.jp/experiences/62076?scid=we_txp_yokaiimmersive-tokyo-travel)

イープラス(https://eplus.jp/sf/detail/4329160003-P0030002?P6=001&P1=0402&P59=1)

チケットぴあ(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2600798)

ローソンチケット(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=752423)

いこーよ(https://iko-yo.net/facilities/186552/tickets)

KKDAY(https://www.kkday.com/ja/product/570308)

Trip.com(https://www.kkday.com/ja/product/570308)

※システム利用料がかかる場合があります。

＜店頭販売＞

セブン‐イレブン店頭マルチコピー機（Pコード：995-884）

ローソン、ミニストップ店内Loppi （Lコード：33418）

ファミリーマート店内マルチコピー機

※発券手数料がかかる場合があります。

＜会場チケット販売＞

会場券売機（当日券のみ）

※チケットは当日会場でも購入いただけます。

※現金のみの取り扱いとなります。



【主催】 動き出す妖怪展TOKYO 実行委員会

（テレビ東京・ＢＳテレビ東京・日本経済新聞社・時事通信社・一旗・テレビ愛知）

【後援】J-WAVE

【特別協力】西尾市岩瀬文庫、妖怪美術館（小豆島）

【協力】パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

【協賛】寺田倉庫

【企画制作】 一旗、テレビ愛知



【動き出す妖怪展 公式ウェブサイト】

https://www.yokaiimmersive.com/tokyo

【動き出す妖怪展 公式インスタグラム】＠yokaiimmersive(https://www.instagram.com/yokaiimmersive/)

#動き出す妖怪展 #yokaiimmersive



【お問い合わせ】 動き出す妖怪展 実行委員会事務局（テレビ愛知事業局）

TEL：052-229-6030（平日10:00-17:00）

動き出す妖怪展 TOKYO ～Imagination of Japan～ メインビジュアル

- 動き出す妖怪展 NAGOYA コンセプトムービー[動画: https://www.youtube.com/watch?v=lK5ehfCUTPY ]

- 株式会社一旗 会社概要

一旗

一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。

「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/