日清オイリオグループ株式会社　経済産業省が認定する「ＤＸ認定事業者」を更新

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、2026年3月1日付で、経済産業省が定めるＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)認定制度に基づき、「ＤＸ認定事業者」の更新が認定されました。

ＤＸ認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき、デジタル技術による社会変化を踏まえ、ビジョンや戦略・体制の整備を行い、ＤＸ推進の準備が整っている事業者を経済産業省が認定する制度です。有効期間は2年間で、当社は2022年3月に「ＤＸ認定事業者」と認定され、2024年に続き2度目の更新となります。

当社グループでは、グローバルトップレベルの油脂ソリューション企業への飛躍を目指し、デジタル・ITや人材に対する投資も含め、デジタルデータ等の無形資産を活用した循環的創造によりイノベーションの体質化を進めています。当社ではDX戦略として、デジタル基盤の構築、データとAI技術の活用によるバリューチェーンの強靭化、生産構造の変革×デジタル戦略の推進等の取り組みを実施しています。また、戦略を効果的に進めるために、推進体制や人材育成等における取り組みも実施しています。

今回は、こうしたＤＸの取り組みが評価され、「DX認定事業者」の更新認定に至ったと考えています。

当社では、引き続きＤＸを推進し、持続的な成長と持続可能な社会への貢献の実現に向けて、事業活動の変革に取り組んでまいります。