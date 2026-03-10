働き方改革＆健康経営の取り組みを推進するHRMソリューションをリリース

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、働き方改革と健康経営の取り組みを推進するHRMソリューションとして、健康データとHRデータ（就業・人材・給与・労務コスト）を一元管理し、統合的に分析・活用できる基盤へと刷新しました。本リニューアルにより、健康データとHRデータを横断的に分析できる環境を整備し、経営判断を支える分析データや帳票アウトプットを拡充。組織の生産性向上と人的資本の最大化を支援します。また、社員自ら健康改善に取り組める「ヘルス×ライフ アプリ」を提供。歩数・睡眠・体重などのデータや健康診断・ストレスチェック結果を確認でき、主体的な健康改善を促進します。

■背景

近年、政府が推進する働き方改革や人的資本経営への対応が企業に求められる中、社員の健康維持・労働生産性向上は重要な経営課題となっています。さらには、健康経営の推進や人的資本情報の開示など背景に、社員の能力・意欲・健康を高める「攻めの人的資本経営・健康投資」が企業価値向上の鍵として注目されています。しかし、実際の企業現場では、就業情報や人材情報、給与・労務コストといったHRデータと、健康診断やストレスチェック結果などの健康データが部門やシステムごとに管理されており、横断的な分析や活用が難しいケースも少なくありません。その結果、健康経営や人的資本経営の取り組みが生産性や労務リスクにどのように影響しているのかを十分に把握できず、経営判断に活用しきれていないという課題がありました。こうした背景を踏まえて、当社では働き方改革や健康経営、人的資本経営の推進を支援するHRMソリューションとして、健康データとHRデータを統合的に活用できる基盤へと本システムを機能拡張し、新たにリリースいたしました。

■新たにリリースした主な特長

働き方改革＆健康経営の取り組みを推進するHRMソリューションとして、就業・人材・給与・労務コストなどのHRデータ、健康診断結果、ストレスチェック結果、面談履歴、産業医判定などの健康データを一元管理し、横断的に分析・活用できる統合基盤へと生まれ変わりました。

これにより、社員の心身の不調や病気・怪我によって生じる労働生産性損失コスト（人的資本の毀損化）を可視化しながら、労働時間や勤務状況と健康リスクとの相関を把握し、組織全体の状態を多角的に分析できます。分析結果は、労働生産性損失コストの算出や健康通知表の作成、勤務間インターバルの状況把握などの帳票として出力でき、経営層や人事部門が具体的な施策を検討するための判断材料として活用できます。健康と働き方を横断的に捉えることで、組織の生産性向上と人的資本の最大化を図ります。

また、産業保健業務についても、健康診断やストレスチェックの受検管理から、産業医判定・意見書作成、診療情報提供書の管理、就業制限措置の運用までを一元管理し、働き方改革と健康経営の取り組みを一貫して支援します。これにより、業務の抜け漏れを防ぎ法令遵守を徹底するとともに、保健師や産業医が専門性を発揮できる環境を整備し、人的資本経営および健康経営の推進を支援します。

さらに、経営者、人事労務担当者、保健師、産業医、社員それぞれが自らの役割に応じた情報へ迅速にアクセスできる設計とすることで、統合基盤データを基にしたスピーディーな意思決定と施策を可能にします。

本サービスの詳細資料は以下よりダウンロードいただけます。

https://www.kinjiro-e.com/lp/wp/post2969/

■『Universal 勤次郎』とは

『Universal 勤次郎』は、30年以上にわたり就業・労務管理システムを提供してきた勤次郎株式会社が、「働く人の健康と幸せが、企業の未来を築く」をコンセプトに開発したHRMソリューションサービスです。就業管理、人材管理、給与管理、健康経営(R)を一元的に管理・可視化することで、煩雑になりがちなバックオフィス業務の効率化と、正確な制度対応を実現します。

さらに、これらのデータを横断的に活用・分析することで、社員一人ひとりの働き方や健康状態を踏まえた人的資本経営・健康経営を支援し、企業の持続的な成長に貢献します。

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役執行役員社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

URL：https://www.kinjiro-e.com