シンガーソングライター・琴音、作詞・作曲を担当した公立高等学校の校歌が完成

シンガーソングライターの琴音が、地元新潟県で令和8年4月開校の県立碧高等学校の校歌の作詞・作曲を手掛けることに決定しました。

完成した校歌の題名は「高く碧く」。歌詞や楽曲も公開され、4月7日の入学式では校歌を初披露することも予定されています。

完成した校歌の歌詞、音源はYouTubeにて公開中。

https://youtu.be/RGsh5U-EB54

【琴音コメント】

今回私にとっても新鮮な経験をさせていただき、改めて大変光栄に感じております。

制作に入る以前から「生徒が主体となる新しい校風にしたい」という思いをお聞きし、この場所で過ごす日々はどんなものなのだろうと想像していました。

校歌は文字通り学校を象徴する要素である一方、学校生活の中では当たり前にあってさほど目立たない存在でもあると思います。

だからこそ、ささやかな願いを沢山込めました。

この曲を歌う皆さんが、大人になっても思い出したくなる日々を送れますように。

そして大人になっても懐かしみたくなる仲間と出会えますように、陰ながら願っております。

【琴音 プロフィール】

新潟県長岡市出身。2002年1月7日生まれ、現在24歳のシンガーソングライター。

「Eggs presents ワン!チャン!!～ビクターロック祭り2018への挑戦～」グランプリ、テレビ朝日「今夜、誕生!音楽チャンプ」グランドチャンプを獲得し、2018年７月にミニアルバム『願い』をリリース。

2019年3月6日、E.P.『明日へ』でメジャーデビュー。

【お問い合わせ】

教育庁 高等学校教育課 将来構想推進室

Tel：025-280-5614