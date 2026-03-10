史上最強の親子喧嘩を描く『刃牙シリーズ』が、サプライズボックスに新登場！

株式会社Brave group

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、以下「Smarprise」）は、2026年3月10日(火)15時より、『刃牙シリーズ』の限定アイテムを詰め込んだ「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」の申込み受付を開始いたしました。

■『刃牙シリーズ』サプライズボックス 概要

“史上最強の親子喧嘩”をキャッチコピーとする日本を代表する格闘漫画、『刃牙シリーズ』がサプライズボックスに新登場！

オリジナルの限定アイテムを、1つのボックスにまとめてお届けします。



『刃牙シリーズ』とは

1991年に週刊少年チャンピオンに連載された、漫画家・板垣恵介による格闘漫画です。グラップラー刃牙をはじめに、バキ、範馬刃牙等の続編があり、現在第6シリーズの「刃牙らへん」が連載されています。単行本シリーズは発行部数1億部を突破し、日本のみならず世界で人気を博しています。連載開始から35年を機に、2025年6月より日本主要都市を中心に「刃牙博ッッ」が開催されます。

●ライトプラン

「お弁当」や「お箸ケース（お箸付き）」など、選りすぐりのアイテムをお届けします。

価格：3,850円（税込）／2ヶ月ごと



●プレミアムプラン

「クッション」などの普段使いいただけるアイテムからコレクションアイテムまで、豊富なアイテムの豪華セットをお届けします。プレミアムプランには、ライトプランでお届けするアイテムが全て含まれています。

価格：11,550円（税込）／2ヶ月ごと

申込みページ :https://surprisebox.jp/lineup/BAKI

申込み期間：受付中～2026年4月10日(金)正午まで

発送時期：2026年5月末頃を予定

※本情報は予告なく変更となる場合がございます。サプライズボックス公式サイトをご参照ください。※別途送料がかかります。

※サプライズボックスはサブスクリプションサービスです。「1度きり」と記載がないサプライズボックスの場合は、ご自身で解除対応を行わない限り申込みが継続され、締切後に決済（審査）対応が行われます。締切前のプランは、いつでも解除のお申し込みが可能です。

(C)板垣恵介（秋田書店）1992

■「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」とは

サプライズボックスは、好きなキャラクターやアーティストのオリジナルアイテムを1つのボックスに詰め込んでお届けするサービスです。

中身は開けるまでのお楽しみ。届くまでのワクワクと、箱を開けた瞬間のサプライズ体験をお楽しみいただけます。継続して楽しめるサブスクリプションプランのほか、気軽に試せる1度きりのサプライズボックスも展開しています。



▼現在受付中のサプライズボックス

https://surprisebox.jp/lineup



▼公式サイト

https://surprisebox.jp/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健

・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company