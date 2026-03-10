【中川翔子 双子出産後初の書籍発売決定！】妊活・出産・育児のリアルを描くコミックエッセイ 5/1発売

株式会社 宝島社

株式会社宝島社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠)は、中川翔子さんによるコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』を2026年5月1日（金）に発売します。

2025年9月末に双子の男の子を出産し、大きな話題を集めた中川翔子さん。タレント・歌手・声優・イラストレーターとして幅広く活躍する一方、近年は妊活や出産、子育てについての発信にも注目が

集まっており、SNSでは多くの女性から高い共感を得ています。本作は、そんな中川さんが自身の妊活・妊娠・出産・育児の体験をまとめた、完全描き下ろしのコミックエッセイです。

本書では、不妊治療や流産の経験、巨大化するお腹との日常、帝王切開当日の緊張と覚悟、そして産後の双子育児までを率直に描写。双子出産という大きな転機を経て“母になった中川翔子”の現在を、しょこたんらしい世界観でユーモラスかつリアルに綴ります。SNSに投稿された漫画だけでなく、本書限定のエピソードも！ 子育て中の方はもちろん、これから妊娠・出産を考えている方、仕事と育児の両立に不安を抱える方すべての方に手に取っていただきたい一冊となっています。

母になった“しょこたん”の新章スタート

『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』

発売日：2026年5月1日（金）

定価：1980円（税込）

中川翔子さんコメント

双子にいつかプレゼントするつもりで妊娠中から始めた、子育て絵日記！ 妊娠、出産、産後、不妊治療、流産、、、人生で初めて感じたあたらしい気持ちを新鮮な瞬間のうちに残してみようと描きためました。大変な事も全てが面白い、かわいい！ でも大変。かけがえのない子育ての毎日！ プレママ、子育て真っ最中のママ、そして子育てが落ち着いた先輩ママたち、全てのママたちの心にあたたかく寄り添える本になりますように！ フルカラー子育てコミックエッセイ！

書籍発売記念イベントも開催決定！

5/24（日）六本木蔦屋書店

※詳細は後日、【公式】宝島社 書籍編集部 X（@book_tkj）と

中川翔子さん公式X・Instagram（@shoko55mmts）にて発表予定。

ネット書店特典

中川翔子（なかがわ・しょうこ）プロフィール

1985年生まれ。2002年に芸能界デビューし、「しょこたん」の愛称で親しまれる。歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターとして多方面で活躍中。

2006年に「Brilliant Dream」で歌手デビューし、同年の3rdシングル「空色デイズ」はアニメ『天元突破グレンラガン』主題歌として大ヒット。「第58回NHK紅白歌合戦」では同曲を披露。2024年リリースの「ACROSS THE WORLD」は『機動戦士ガンダム：銀灰の幻影』主題歌に起用され、オリコン3位を記録。声優としても活躍し、『ポケットモンスター』映画シリーズに12年連続出演。 2025年9月末に双子の男の子を出産。SNSでは、妊活や出産、子育てについて発信しており、注目を集めている。