ロフトで限定イベント開催！マルマン×ステッチリーフ「ルーズリーフで私を楽しむトキメキ時間」
マルマン株式会社（本社：東京都中野区）と手書きにこだわるルーズリーフ専門店 ステッチリーフ （東京都台東区）は、それぞれの使い方を4つのテーマで紹介する形で「オトナも楽しめる限定 ルーズリーフイベント」 を全国のロフト10店舗にて開催します。
ルーズリーフで私を楽しむトキメキ時間■イベント概要
「書くことで、日々がちょっと特別になるヒントをお届け」
どんなトキにも寄り添い、自由に組み合わせて使えるルーズリーフ。本イベントでは “4つのトキ”を軸 に、ルーズリーフを「暮らしを楽しむアイテム」として提案します。A5とミニサイズの活用や抜き差 し自由なバインダー機能を活かした、スケジュール管理から日常ログ、スクラップ、カスタマイズまで 多彩な使い方を展示します。
展示テーマ「4つの“トキ”」
1.未来を想うトキ（スケジュール・タスク管理）
2.自分と向き合うトキ（日記・家計簿・ログ）
3.私らしさを生みだすトキ（お絵描き・スクラップ）
4.好きでときめくトキ（推し活・カスタマイズ）
＜イベント開催スケジュール＞
・ 池袋ロフト 2026年3月7日（土）～ 4月26日（日）
・ 渋谷ロフト 2026年3月20日（金・祝）～ 5月1日（金）
・ 銀座ロフト 2026年3月30日（月）～4月26日（日）
下記全国のロフト店舗にて順次開催いたします。
※吉祥寺、横浜、仙台、千葉、京都、天神、梅田
■イベント商品
ルーズリーフで未来を想うトキ
予定やタスクを見やすく整理すれば、
気持ちまでスッキリ！
使用例：月の予定・1日の計画・タスクなど
ルーズリーフで自分と向き合うトキ
書きたいことが自由に書けて、1冊のバインダーにまとめられる！日々の振り返り時間に。
使用例：一言日記・趣味ログ・家計簿
ルーズリーフで私らしさを生み出すトキ
おえかきもスクラップも気軽に始められる！
シールを貼ったりスタンプを押してデコったり、自由に楽しく。
使用例：おえかき・スクラップブッキングなど
ルーズリーフで好きでときめくトキ
自分好みの色や柄を選んで自由にカスタマイズ！
使用例：推し活・バインダーのカスタマイズデコなど
※後日マルマン公式ECサイトにて販売予定です。※表示価格は全て税込みとなります。
マルマン
創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。
1920年創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。
＜マルマン公式HP・SNS＞
HP：https://www.e-maruman.co.jp/ (https://www.e-maruman.co.jp/)
＜会社概要＞
社名：マルマン株式会社
所在地：東京都中野区中央2-36-12
代表：代表取締役社長 井口泰寛
創業：1920年（大正9年）
事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、
画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店
ステッチリーフ
東京・浅草橋にあるルーズリーフ専門店。自由度の高いルーズリーフに合わせて、バインダーも自分らしい色で楽しめるよう、表紙・背表紙・ステッチなど各パーツの色を自由に選べる、オリジナルバインダーを手縫いで作っています。
「手書き」をさらに楽しくするルーズリーフやスタンプなど、オリジナルの文房具を豊富に揃え、ルーズリーフの楽しい使い方をお届けしています。
HP：https://www.stitch-leaf.net/
ロフト
HP：https://www.loft.co.jp/
