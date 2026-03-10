ロフトで限定イベント開催！マルマン×ステッチリーフ「ルーズリーフで私を楽しむトキメキ時間」

マルマン株式会社

マルマン株式会社（本社：東京都中野区）と手書きにこだわるルーズリーフ専門店 ステッチリーフ （東京都台東区）は、それぞれの使い方を4つのテーマで紹介する形で「オトナも楽しめる限定 ルーズリーフイベント」 を全国のロフト10店舗にて開催します。

ルーズリーフで私を楽しむトキメキ時間

■イベント概要

「書くことで、日々がちょっと特別になるヒントをお届け」

どんなトキにも寄り添い、自由に組み合わせて使えるルーズリーフ。本イベントでは “4つのトキ”を軸 に、ルーズリーフを「暮らしを楽しむアイテム」として提案します。A5とミニサイズの活用や抜き差 し自由なバインダー機能を活かした、スケジュール管理から日常ログ、スクラップ、カスタマイズまで 多彩な使い方を展示します。

展示テーマ「4つの“トキ”」

1.未来を想うトキ（スケジュール・タスク管理）

2.自分と向き合うトキ（日記・家計簿・ログ）

3.私らしさを生みだすトキ（お絵描き・スクラップ）

4.好きでときめくトキ（推し活・カスタマイズ）

＜イベント開催スケジュール＞

・ 池袋ロフト 2026年3月7日（土）～ 4月26日（日）

・ 渋谷ロフト 2026年3月20日（金・祝）～ 5月1日（金）

・ 銀座ロフト 2026年3月30日（月）～4月26日（日）

下記全国のロフト店舗にて順次開催いたします。

※吉祥寺、横浜、仙台、千葉、京都、天神、梅田

■イベント商品ルーズリーフで未来を想うトキ

予定やタスクを見やすく整理すれば、

気持ちまでスッキリ！

使用例：月の予定・1日の計画・タスクなど

ルーズリーフで自分と向き合うトキ

書きたいことが自由に書けて、1冊のバインダーにまとめられる！日々の振り返り時間に。

使用例：一言日記・趣味ログ・家計簿

ルーズリーフで私らしさを生み出すトキ

おえかきもスクラップも気軽に始められる！

シールを貼ったりスタンプを押してデコったり、自由に楽しく。

使用例：おえかき・スクラップブッキングなど

ルーズリーフで好きでときめくトキ

自分好みの色や柄を選んで自由にカスタマイズ！

使用例：推し活・バインダーのカスタマイズデコなど

※後日マルマン公式ECサイトにて販売予定です。※表示価格は全て税込みとなります。

マルマン

創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。

1920年創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。

＜マルマン公式HP・SNS＞

HP：https://www.e-maruman.co.jp/ (https://www.e-maruman.co.jp/)

＜会社概要＞

社名：マルマン株式会社

所在地：東京都中野区中央2-36-12

代表：代表取締役社長 井口泰寛

創業：1920年（大正9年）

事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、

画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店

ステッチリーフ

東京・浅草橋にあるルーズリーフ専門店。自由度の高いルーズリーフに合わせて、バインダーも自分らしい色で楽しめるよう、表紙・背表紙・ステッチなど各パーツの色を自由に選べる、オリジナルバインダーを手縫いで作っています。

「手書き」をさらに楽しくするルーズリーフやスタンプなど、オリジナルの文房具を豊富に揃え、ルーズリーフの楽しい使い方をお届けしています。

HP：https://www.stitch-leaf.net/

ロフト

HP：https://www.loft.co.jp/

＜本件に関するお客様のお問い合わせ先＞

マルマンお客様相談室 contact@e-maruman.co.jp