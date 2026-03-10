英国発・世界23か国で読まれる国際的ベストセラーの謎解き物語『こぐまたんていアイビー 消えた伝説の花をさがせ！』3月26日発売決定!!

株式会社マガジンハウス

このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、クリスティーナ・リッテン（著）、前田まゆみ（訳）『こぐまたんていアイビー 消えた伝説の花をさがせ！』を2026年3月26日（木）に全国の書店・インターネット書店にて発売いたします。

『こぐまたんていアイビー 消えた伝説の花をさがせ！』クリスティーナ・リッテン（著）前田まゆみ（訳）

英国で発売されてから１年経たずして、すでに世界23か国で翻訳権が売れている国際的ベストセラーの学習読み物が、いよいよ日本にも上陸します。

世界的に300万部超の大ベストセラーとなった『マップス』（日本語版は2014年に徳間書店より刊行）の仕掛け人が手がける、小学生に向けた全ページカラーの上質な謎解き学習物語です。

著者のクリスティーナ・リッテンは児童文学作家として活躍するほか、テレビCMのキャラクターデザインや、GUCCIの子ども服のカタログイラストを描くなど注目を集めています。

■本書の内容

100年に一度しか咲かない伝説の花が、何者かに盗まれた!? 事件を解決すべく、こぐまたんていアイビーが出動。伝説の花が永遠に失われてしまう前に、はたしてアイビーは犯人を突き止めることができるのか。読者は、アイビーと一緒に謎を追いながら、ミステリー×遊び×理科の学習ができる新感覚読み物です。

迷路や絵さがし、クイズなど、たっぷり15の遊び問題が楽しめる！植物や受粉、はちみつができるまでも学べる！全ページカラーのイラストでサクサク読み進められる！すべての漢字にルビがついているので、自分で本を読めるようになったお子さんにもピッタリ！

本作品は原作のイギリス、そしてアメリカをはじめ、ブルガリア語、カタロニア語、クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、エストニア語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、セルビア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、トルコ語の翻訳が決定しています。

■「日本の読者様へ」原作者クリスティーナ・リッテンから届いたメッセージ

こぐまたんていアイビーの最初の冒険をぜひお楽しみください。自然を慈しむことに私は情熱をかけてきました。この謎解き物語を楽しむなかで、日本の読者が学べることを願っています。読者からの感想はいつでもうれしいです。本書のどのページがいちばん好きですか？ どの登場人物が好きですか？ 消えた伝説の花を盗んだのは誰か分かりましたか？

こぐまたんていアイビーは、次はどこに出没するでしょう。新しいアイビーの冒険でまたお会いしましょう。

【著者プロフィール】

クリスティーナ・リッテン（Kristyna Litten）

児童文学作家・イラストレーター。幼少期から東欧の絵本に囲まれて育つ。エディンバラ芸術大学卒業後、まもなく最初の絵本『ニワトリは暗闇で見えない』を出版。その後『オリの星たち』、ノンフィクション絵本『80匹の犬で世界一周』などを発表（いずれも日本では未訳）。テレビCMのキャラクターデザインや、グッチの子ども服のカタログイラストも手がける。デジタルイラストレーションのほか、独自のタイポグラフィ、テキスタイル、陶芸など幅広い表現を探求している。現在は、ヨークシャーの美しい村に住む。

翻訳者：前田まゆみ

絵本作家として活動しながら翻訳も手がける。神戸女学院大学英文学科卒業。『みつばちのルビー』（アリス館）、『えほん般若心経』（春秋社）、『すうがくさんぽ』（あすなろ書房）など著書多数。翻訳書に『翻訳できない世界のことば』（創元社）、『だいすきだよ おつきさまにとどくほど』（パイインターナショナル）などがある。

【書誌情報】

書名 ：こぐまたんていアイビー 消えた伝説の花をさがせ！

著者 ：クリスティーナ・リッテン著 前田まゆみ訳

発売日 ：2026年3月26日

価格 ：1,430円（税込）

仕様 ：上製・80ページ

ＩＳＢＮ：978-4-8387-3376-7

発行 ：株式会社マガジンハウス

ＵＲＬ ：https://magazineworld.jp/books/paper/3376