札幌シェアサイクル【ポロクル】2026年シーズンは 4月5日(日) 10時スタート！

特定非営利活動法人ポロクル

認定NPO法人ポロクル（北海道札幌市、理事長：有村幹治）が実施・運営するシェアサイクルサービス「ポロクル」の2026年度の営業開始日が決定いたしました。



3月に入ってもまだ雪が降ることもある札幌ですが、春の足音はすぐそこまで近づいています。今シーズンも、アンケートなどで皆さまからいただいたご意見を大切にし、より良いサービスをご提供できるよう準備を進めています。オープンまで、もう少し楽しみにお待ちください。





なお、2026年4月1日より自転車にも導入される交通反則通告制度（通称：青切符）については、WEBサイトやSNSでの発信、イベント開催などで積極的に周知するよう取り組んでまいります。

1. 2026年営業期間

4月5日(日) 午前10時 ～ 11月15日(日) 予定

2. ポート

設置場所・増設等調整中

※昨年と同規模の約65ヵ所よりスタート。

※設置場所は昨年から変更となる場合があります。決定したポートより順次、WEBサイト等で公開いたします。

3. 車両

一部新しい車両に入れ替え

※特定小型原動機付自転車の導入は予定しておりません。

4. 会員様向け情報

詳細につきましては、ポロクルのWEBサイトや会員様向けアプリの通知等でご確認ください。



※積雪状況等により、営業開始日の変更や一部ポートの利用制限等を実施する場合がありますのでご了承ください。

ポロクル公式WEBサイト :https://porocle.jp/自転車のルール（ポロクルWEBサイト） :https://porocle.jp/rule-bicycle/■特定非営利活動法人ポロクル（認定NPO法人ポロクル）について

2016年9月、札幌市より「公益性が高く、運営組織や事業活動が適正であることが認められ「認定NPO法人」の認定を受けました。私たちは、自転車の共同利用サービス（愛称：ポロクル）事業を通して、札幌のまちづくり・人づくり・魅力づくりに貢献すべく、未来を担う若者たちとともに、様々な事業や活動を行っています。