700ブランドが選んだ理由。コンテンツ制作を一括管理するプラットフォームが日本上陸

株式会社 インエディット

Brandazine（ブランダジン）（日本本社：東京都、韓国本社：ソウル）は、ブランドのコンテンツ制作に必要なすべてを一元管理できるプラットフォーム「Brandazine（ブランダジン）」のスタジオサービスを、日本市場に本格展開することを発表いたしました。

インフルエンサーマーケティングの「管理コスト」が課題に

SNSマーケティングが当たり前になった今、多くのブランドがインフルエンサーへの依頼、コンテンツの確認、納品管理を複数のツールやメールでバラバラに行っています。

担当者の工数は増え続け、「施策の効果より、管理の手間が先に限界を迎える」という声も少なくありません。

Brandazineはこの課題に正面から向き合い、韓国では600以上のブランドに導入されてきました。

Brandazineスタジオサービスとは

Brandazineのスタジオサービスは、ブランドがコンテンツ制作に必要なすべてをひとつのプラットフォームで完結できる仕組みです。

１.キャスティングからスケジュール調整まで一括管理

ブランド感度と目標に合ったクリエイターを 担当マネージャーがリストアップ。

２.必要な全てのコンテンツを受け取れる

下書きレビューから最終確認、二次利用の協議までBrandazineが行います。

３.成果をデータで確認

コンテンツの視聴回数、参加率、コンバージョン成果まで確認することができます。

３.成果データの表示例韓国で実証された実績を、日本へ

Brandazineは韓国国内最大規模のインフルエンサーコミュニティを持ち、ファッション・ライフスタイル・ビューティーなど幅広いカテゴリで600以上のブランドと実績を積み上げてきました。

その知見とプラットフォームをそのまま日本市場に展開します。

日本では韓国と同じ購読モデルではなく、最低3ヶ月からの契約形式で提供。

ブランドの規模や目的に合わせた柔軟なプランで導入いただけます。

Brandazine（ブランダジン）

Brandazine（ブランダジン）は、株式会社インエディットが運営する、ファッション、ビューティー、アート、ライフスタイル分野で最も優れたコンテンツクリエイター（キュレーター）とブランドを結びつけることで、ブランドの機能的価値と感情的価値を融合し、ブランドコミュニケーションを再定義するプラットフォームです。 慎重に選ばれたクリエイターによる真摯なストーリーテリングと、すべてのコンテンツ制作を支えるプロダクションインフラを通じて、最も影響力のあるコンテンツが繁栄するエコシステムの構築を目指しています。

お問い合わせ先

Mail : nabe@brandazine.com

Instagram : @brandazine.jp @brandazine