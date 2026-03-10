【Dior】ディオール メゾンより「シャン ドゥ チューリップ」コレクションが新たに登場

クリスチャン・ディオール合同会社(C) JEAN-MARIE BINET

ディオール メゾンより、ムッシュ ディオールが1953年春夏 オートクチュール コレクションのために考案した「チューリップ」ラインと共鳴する、愛と再生の象徴である繊細なチューリップで飾られたクリエイションが登場します。

3つのカラーパレットで展開される優雅な花びらは、ディナープレート、デザートプレート、ティーセット、コーヒーセットなどの洗練された食器に咲き誇ります。リモージュ磁器で製作され、24Kゴールドのディテールで強調されたこれらのアイテムは、ハンドペイントの繊細さを想起させます。

また、プラムトーンのティーポット、クリーマー、シュガーボウルにもこのモチーフがあしらわれ、卓上にエレガントなタッチを添えます。

このコレクションは、花の詩と暮らしの美学へのオマージュです。

デザートプレート \36,500コーヒーカップ&ソーサー \59,000ティーポット \100,000シュガーボウル \78,000

