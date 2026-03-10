【Dior】ディオール メゾンより「シャン ドゥ チューリップ」コレクションが新たに登場

ディオール メゾンより、ムッシュ ディオールが1953年春夏 オートクチュール コレクションのために考案した「チューリップ」ラインと共鳴する、愛と再生の象徴である繊細なチューリップで飾られたクリエイションが登場します。


3つのカラーパレットで展開される優雅な花びらは、ディナープレート、デザートプレート、ティーセット、コーヒーセットなどの洗練された食器に咲き誇ります。リモージュ磁器で製作され、24Kゴールドのディテールで強調されたこれらのアイテムは、ハンドペイントの繊細さを想起させます。


また、プラムトーンのティーポット、クリーマー、シュガーボウルにもこのモチーフがあしらわれ、卓上にエレガントなタッチを添えます。


このコレクションは、花の詩と暮らしの美学へのオマージュです。




デザートプレート \36,500

コーヒーカップ&ソーサー \59,000


ティーポット \100,000

シュガーボウル \78,000

【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


