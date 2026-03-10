【3月25日（水）開催】BtoBマーケティングをリードする株式会社Speeeと「組織変革」をテーマに共催セミナーを実施

株式会社ブイキューブ

株式会社ブイキューブ（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：間下 直晃、以下 ブイキューブ）は、株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役CEO：大塚英樹、以下 Speee）と、オンラインセミナー「組織に変革をもたらす共犯型フレームワークとは？」を2026年3月25日（水）12:00～13:00に共催いたします。

本セミナーでは両社から30代という若さで事業責任者のポジションを担う二人が登壇。「組織変革」をテーマに、BtoBマーケティングと企業イベント、それぞれのプロが熱く語り合う1時間です。

申し込みURL：

https://jp.vcube.com/form-webinar-md05-speee-framework-20260325.html

■本セミナー開催の背景と目的

本セミナーは、ブイキューブの「イベントDX事業」責任者である大友とSpeeeの「BtoBグロースパートナー事業」責任者である松田氏との協業プロジェクトをきっかけに誕生しました。

当初、大友が事業推進のためのマーケティングパートナーを模索する中で松田氏と出会い、企業の枠を超えたパートナーシップを締結。現在、両名を中心とした共同プロジェクトが進行しております。両氏が会社の壁を超え、“共犯者”のように議論を交わす姿から、その知見や実践的なノウハウを広く共有すべきと考え、運営事務局からの打診により本企画の開催が実現いたしました。

■トークテーマ

ブイキューブでは、本セミナーにおいて新たなイベント設計に挑戦いたします。「マネジメント層のメッセージが伝わりづらい」という、多くの企業が抱える課題を解決すべく社内プロジェクトチームを発足。最新の音声合成AIやイラスト図解を駆使し、伝達内容の要点を視覚的・聴覚的に整理した動画コンテンツを制作いたしました。

当日は、事前収録した約5分の要点解説動画を2本ご視聴いただいたのち、白金高輪の「プラチナスタジオ」より登壇者によるトークセッションを生配信いたします。要点を凝縮した動画と臨場感のある生配信を掛け合わせることで、短時間で深くご理解いただけるようセミナー構成をアップデートいたしました。自社に持ち帰り可能な企業イベントの最新フォーマットを、ぜひ本セミナーでご体験ください。

■開催概要

日時：2026年3月25日（水）12:00～13:00

会場：オンライン（参加無料）

対象：

- 自社組織や事業に変革をもたらそうとしている「事業責任者やマネジメント層」- 事業やパートナーの成果にコミットし共に成長したい「マーケティング担当者」- コミュニケーションの力で「働く」をポジティブに変換したい「ビジネスパーソン」- 登壇者と同じ30代を中心とするコミュニティを自社の外にも求めている方

※競合他社様につきましては、お断りさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

【トークテーマ】

- 当事者意識のないコンサルって本当に必要？- 自社や顧客の組織をいかに作り変える？- 共犯者を作るためビジネスマンは何からすべき？- 今こそマーケティングが果たすべき役割？- 次に流行るBtoBヨコ文字とは？- 「予算（時間）がありません」。ナイナイ問題にどう答える？- 質疑応答

※プログラム・登壇者は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お申し込み方法：下記専用セミナーページよりお申し込みください。

https://jp.vcube.com/form-webinar-md05-speee-framework-20260325.html

■登壇者について

松田 尚也 氏

株式会社Speee

BtoBグロースパートナーズ事業 事業責任者

神戸大学工学部卒業後、2018年に株式会社Speee新卒入社。セールス＆マーケティング部を経て、2021年よりWebアナリティクス事業のディレクターとして大手ナショナルクライアントを含む多数のプロジェクトを牽引。並行してCRO（コンバージョン率最適化）領域のPoCおよび新規事業立ち上げをリードし、2023年にCRO事業責任者に就任。現在はBtoBグロースパートナーズ事業責任者として、マーケティング全体を俯瞰したグロース型DXコンサルティング事業の統括を務める。事業成果（P/L）への責任を担う傍ら、サービス開発や営業戦略の策定・実行を横断的に指揮。

コメント

「株式会社ブイキューブ様とのお取り組みにおいて、『マーケティングとイベントは、本質的に同じ企業課題を解決するための手段ではないか』という対話が生まれ、そこから本セミナーの企画に至りました。両社がこれまで培ってきた知見と経験を総動員し、参加者の皆様のビジネスを前進させる価値ある時間を提供できればと考えております。」

大友 堅太郎

株式会社ブイキューブ

「Oneイベント」ストラテジスト

2014年、株式会社ブイキューブに入社。

2020年、イベント事業の営業マネージャーに着任。コロナ禍の顧客ニーズ変化を捉え、既存のサービスに新たな顧客価値を取り込むことで累計30,000件以上の支援実績を積み上げる。約20名規模のチームをマネジメントしながら、イベント事業のサプライチェーンを構築。顧客のニーズや環境変化に適応するサービスを実現。

2025年には新サービス「Oneイベント」を発表。過去の支援実績をもとに「イベントは最強のコミュニケーション」というキャッチコピーを掲げ、顧客のコミュニケーション課題の可視化からイベントの当日運営までを一気通貫（One）で支援する体制を構築。自身もストラテジストとして顧客の課題解決に伴走する。

コメント

「AI時代だからこそ、人間の持つ『熱量』や『偶発的な出会い』が価値を持ちます。私は、イベントこそがそれらを体現する最強のコミュニケーション体験であると思っています。イベントを通じて企業の変革を支援したい。そんな私たちの想いに対し、マーケティングのプロであるSpeee松田さんと、当日は『綺麗事なし』の本音で議論を交わしたいと考えています。組織を動かす真のエネルギーとは何か、そのヒントを提示できる時間にしたいです」

川戸 崇央

企画・MC

編集者

メディアファクトリー→KADOKAWA→ユニクロ→フリーランス。前『ダ・ヴィンチ』編集長。累計300冊以上の雑誌・書籍編集を担当。現在はテキストや動画コンテンツの編集・ディレクションに加え、企業の社員プロデュースや商品・事業のブランディングを通じ、ヒト軸で課題解決に伴走。

One イベントについて、詳細はこちらをご覧ください。

https://jp.vcube.com/eventdx

【株式会社Speeeとは https://speee.jp/】

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業、金融DX事業など幅広い領域に展開しています。

【ブイキューブとは https://jp.vcube.com/】

ブイキューブはビジュアルコミュニケーションのリーディングカンパニーとして、1998年の創業以来、あらゆるシーンに対応する、時代にフィットしたコミュニケーションサービスを提供してきました。「Evenな社会の実現」というミッションのもと、「コミュニケーションを科学し、未来を共創する」というビジョンを目指し、少子高齢化社会、長時間労働、教育や医療格差などの社会課題を解決し、すべての人が機会を平等に得られる社会の実現へ貢献してまいります。