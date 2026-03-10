【ジョー マローン ロンドン】 期間限定のポップアップ イベント「イングリッシュ ペアー フェスティバル」を開催

ELCジャパン合同会社

英国の春の果樹園を舞台に、香りとともに楽しむフェスティバルへ。

英国発のフレグランス ライフスタイル ブランド ジョー マローン ロンドンは、2026年3月26日（木）～3月28日（土）の期間、ポップアップ イベント “English Pear Festival”「イングリッシュ ペアー フェスティバル」を開催いたします。

ブランドを象徴する「イングリッシュ ペアー」の世界観を、五感で体感いただける3日間。日常に寄り添う新たなアイテムも揃い、香りの物語がさらに広がります。

ようこそ、英国の春の果樹園へ

会場に一歩足を踏み入れると、そこは、果樹園のぬくもりを感じる英国の春のフェスティバル。野花が咲き広がる小径、風に揺れる芝生、陽に褪せたテント。甘美な洋梨の香りに包まれながら、イングリッシュ ペアー & フリージアとイングリッシュ ペアー & スイート ピーのふたつの「イングリッシュ ペアー」の香りを巡る特別な空間が広がります。

体験コンテンツ

香りとともに、五感で楽しむひとときを。フェスティバルのムードを高める体験コンテンツをご用意しています。

思い思いのモチーフを取り入れながら楽しめるタトゥーシール体験や、ボヘミアンアクセサリーを取り入れるセルフ ヘア アレンジ体験も。フェスらしい遊び心をさりげなくプラスしながら、自分らしいスタイルをお楽しみいただけます。

さらに、タロットカードからインスピレーションを受けながら、今のあなたに寄り添う“香りの重ね合わせ”をご提案。同じ“ペアー”から生まれたふたつの香りが、カードが示すメッセージとともに、新たな表情を描き出します。まるでフェスで偶然出会う音楽のように、思いがけない香りのハーモニーをお楽しみください。

そのほか、英国の春の果樹園をイメージしたフォトスポットや、「イングリッシュ ペアー」を象徴する“One Pear in Every Bottle”ゲームも登場。香りの世界観に包まれながら、フェスティバルの高揚感とともに、記憶に残るひとときをお過ごしいただけます。

イベント会場限定ご購入特典 ＊1～3は併用不可

1. 税込11,000円以上ご購入

対象ヘア ミストを含むご購入でオリジナル ヘア コームをプレゼント

2. 税込18,000円以上ご購入

オリジナルのイングリッシュ ペアー キー チェーンをプレゼント

3. 税込26,500円以上ご購入

オリジナルのデニム トート バッグと刺繍パッチをプレゼント

4. 限定ボックス

さらに、イングリッシュ ペアー製品を含む税込18,000円以上・

2点以上ご購入で、限定デザインボックスにてラッピングいたします。

開催概要

ジョー マローン ロンドン “English Pear Festival”

【開催期間】

2026年3月26日（木）- 28日（土）

11：00 21：00 （最終日28日のみ 20：00まで）

＊最終入場は30分前まで

【会場】

ヨドバシ J6 ビルディング

東京都渋谷区神宮前6-35-6

【入場】

事前予約制、入場無料

3月12日（木）より予約開始

＊当日入場可。 ただし混雑状況によりお待ちいただく場合がございます。

【予約・詳細】

https://www.jomalone.jp/englishpear2026-popupevent

