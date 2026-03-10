フェンディ、限定ポータブルスピーカー「フェンディ x デビアレ マニア ブラック＆グレー」を発売

フェンディ・ジャパン合同会社

イタリアを代表するラグジュアリーブランド、フェンディ（FENDI）は、2024-25年秋冬 メンズコレクションでの初のコラボレーションの成功から2年を経て、フランスの音響技術のリーディングカンパニー、デビアレ（Devialet）との創造的なパートナーシップを再開いたします。両ブランドは新たに、限定ポータブルスピーカー「フェンディ x デビアレ マニア ブラック＆グレー（FENDI x DEVIALET Mania Black & Grey）」を発売いたします。

ラグジュアリーと先端技術の新たな融合として誕生した本製品は、デビアレのエンジニアが設計し、2022年に高い評価を得た「デビアレ マニア（Devialet Mania）」の新バージョンです。フェンディのアイコニックなコードを纏ったブラックとグレーの本モデルは、純粋なパフォーマンスとブランドのヘリテージを見事に融合しています。ツートーンの「FF」ロゴモノグラムが音響ファブリックをエレガントに包み込み、アンスラサイトのハンドルとクローム仕上げのブラックメタリックリングが、洗練された美しさを演出します。ウーファーの中央に配された「FENDI」ロゴが、この特別なデザインピースのエクスクルーシブかつ大胆な個性を際立たせています。

このコラボレーションは、フェンディとデビアレが共有する「外出先でのライフスタイル体験を高める」というビジョンのもと、両者のサヴォアフェールが融合したものです。フェンディの創造性とデビアレの技術力が交わることで、卓越した逸品が生まれました。「フェンディ x デビアレ マニア ブラック＆グレー」は、単なるスピーカーの枠を超え、感情、デザイン、イノベーションを創造の核に据えた、二つの世界の対話の結晶です。

フェンディが持つ現代的で革新的な精神を体現し、「フェンディ x デビアレ マニア ブラック＆グレー」ポータブルスピーカーは、都会的な洗練を象徴するサウンドデザインのアイコンとして登場します。真のエンジニアリングの成果である本製品は、独自の設計と専用のマッピング技術によって、あらゆる環境にシームレスに音響を適応させ、360度全方向に広がる高音質サウンドを提供します。30～20,000ヘルツまでの幅広い音域に対応し、深みのある低音から澄んだ高音までクリアに再生します。アクティブステレオキャリブレーション（ASC）技術を搭載し、4つのマイクと内蔵インテリジェンスによって周囲をリアルタイムでマッピングします。この設計により、音声出力は瞬時に環境に適応し、最適な没入感を提供します。現代のノマドのために設計されており、人間工学に基づいたハンドル、防滴仕様（IPX4）、最大10時間のワイヤレス再生機能を備えています。さらに、専用の充電ステーションも付属し、卓越した途切れのないリスニング体験をお約束します。

「フェンディ x デビアレ マニア ブラック＆グレー」\442,200 税込み

「フェンディ x デビアレ マニア ブラック＆グレー」スピーカーは、公式オンラインストアfendi.com、ならびに一部のフェンディ直営店にて販売中です。