ほっこり系ソーシャルゲーム「不思議の森のパン工房」、オープン16周年記念イベントをMobage版で開催

コムシード株式会社

スマートフォンゲームアプリの企画開発・サービスを手がけるコムシード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：塚原謙次、証券コード：3739、以下コムシード）は、本年3月、ほっこり系ソーシャルゲーム「不思議の森のパン工房」Mobage版がオープン16周年を迎えることをお知らせいたします。

これを記念して、期間限定の「ギャラクシーレシピ」が焼けるメモリアルイベントをMobage版にて3月11日より開催いたします。

ゲームはこちらから⇒ https://pan-kobo.commseed.net/

(C)CommSeed Corporation■ロングラン記念！“巡る銀河の香りが漂う”ギャラクシーレシピが期間限定で登場！

「不思議の森のパン工房」は、森で一番のパン職人を目指して、職人仲間と協力しながらさまざまなパンを焼き上げるソーシャルゲームです。2010年に現在のMobage版からスタートして以来、焼くことのできるパンのレシピ数は4000を超え、全プラットフォームの登録者数が130万人を超える人気ゲームです。

16周年を迎えるにあたって、銀河をテーマにした「ギャラクシー」レシピ12種類を公開。他にも「全レシピ麦1.5倍」「森の入場料無料」「周年記念BOX」など、各種効果UPや記念アイテムがゲットできるガチャをご用意しました。バリエーション豊かなパンの世界をお楽しみいただけます。

●ギャラクシーレシピ焼き上がりイメージ

「一口宇宙」宇宙の美しさを表現した一口サイズのケーキ ケーキ「ギャラクシーパンケーキ」まるで宇宙そのものが広がっているようなパンケーキ

(C)CommSeed Corporation

「不思議の森のパン工房」概要

・料金体系：基本プレイ無料、アイテム課金制

・対応プラットフォーム：Mobage、GREE、ヤマダゲーム、ゲソてん、

Yahoo！モバゲー、Vポイントゲームパーク

・アクセス方法：https://pan-kobo.commseed.net/

※ 記載の会社名および製品名/サービス名は、各社の商標及び登録商標です。

※ 記載されている内容は、発表日現在のものです。発表後予告なしに変更することがあります。

※ 本資料に記載の各画面は開発中のものを含みます。