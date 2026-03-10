10th ANNIVERSARY YEAR 第一弾リリース！2026 POP UPイベント in OSAKA 開催決定

株式会社IRIEBEACH

ブランド創立10周年を迎える2026年。
これを記念し、2026年の1年間を『IRIEBEACH/Lufine 10th ANNIVERSARY YEAR』と題し、10周年プロジェクトを展開いたします。


第一弾として、「IRIEBEACH（アイリービーチ）」と姉妹ブランド「Lufine（ルフィーネ）」による合同POPUPイベントを、大阪・南船場にて8日間限定で開催いたします。



オンラインストア限定で展開している両ブランドの商品を、実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。

IRIEBEACHは2016年にスタートしたアクセサリーブランドです。
海やリゾートをイメージしたジュエリーデザインを特徴とし、オンラインストアを中心に展開。

公式Instagramはフォロワー42.6万人を超え、
SNSを中心に男女問わず多くの支持を集めています。

今回のPOPUPイベントでは、
10周年プロジェクト第一弾となる今回のPOPUPイベントは、これまで以上にスケールアップ。過去最大となる約420商品、SKU約2,000点以上の幅広いラインナップをご用意しております。


新商品や人気アイテムをはじめ、多彩な商品展開で皆さまをお迎えいたします。


さらに、ご好評をいただいている来場者特典や購入者特典もアップデート。
10周年の節目にふさわしい、特別なPOPUPイベントとなっています。


この機会にぜひ会場にて、IRIEBEACH・Lufineの世界観をお楽しみください。




来場者限定キャンペーン


POPUP期間中、来場者限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。状況は公式SNSにて随時ご案内いたします。


【参加方法】


▼STEP1
IRIEBEACH & Lufine 公式Instagramをフォロー


▼STEP2
IRIEBEACH & Lufine 公式Instagramをメンションのうえ、ストーリーズ投稿





購入者特典


POPUP期間中、ご購入金額に応じて特典をご用意しております。


▼税込12,000円以上ご購入の方
　「チェーンネックレス」プレゼント


▼税込30,000円以上ご購入の方
　「ガチャガチャ1回」プレゼント


▼税込40,000円以上ご購入の方
　「ジュエリーケース」プレゼント


※特典はなくなり次第終了となります。





＜IRIEBEACH（アイリービーチ）＞


Instagram：https://rua.jp/i/irie_beach



※過去開催の様子はInstagramハイライト「大阪POPUP」、「2025東京POPUP」より御覧頂けます



＜Lufine（ルフィーネ）＞


Instagram：https://rua.jp/i/_lufine_


商品ページ:https://iriebeach.shopselect.net/?q=lufine



＜会期・会場＞


-day-


2026.4.29 （水） ~ 5.6 （火）



-TIME-


11:00~19:00　※最終日5月6日（火）は18時に終了予定です



-place-


〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－１２ 南船場団地 IMAGINE & DESIGN


https://share.google/7m7ZvBCJPWtz91KEa



-新商品の発売-


POPUP開催に合わせ、新商品を販売致します。是非、店頭にて試供しご購入ください。



-Payment Method-


キャッシュレスのみ


【各種クレジットカード / QRコード / 交通系電子マネー】





IRIEBEACH（アイリービーチ）


会社名：株式会社IRIEBEACH


所在地：大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目3番11-401号


代表取締役：松木 翼