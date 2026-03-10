10th ANNIVERSARY YEAR 第一弾リリース！2026 POP UPイベント in OSAKA 開催決定
ブランド創立10周年を迎える2026年。
これを記念し、2026年の1年間を『IRIEBEACH/Lufine 10th ANNIVERSARY YEAR』と題し、10周年プロジェクトを展開いたします。
第一弾として、「IRIEBEACH（アイリービーチ）」と姉妹ブランド「Lufine（ルフィーネ）」による合同POPUPイベントを、大阪・南船場にて8日間限定で開催いたします。
オンラインストア限定で展開している両ブランドの商品を、実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。
IRIEBEACHは2016年にスタートしたアクセサリーブランドです。
海やリゾートをイメージしたジュエリーデザインを特徴とし、オンラインストアを中心に展開。
公式Instagramはフォロワー42.6万人を超え、
SNSを中心に男女問わず多くの支持を集めています。
今回のPOPUPイベントでは、
10周年プロジェクト第一弾となる今回のPOPUPイベントは、これまで以上にスケールアップ。過去最大となる約420商品、SKU約2,000点以上の幅広いラインナップをご用意しております。
新商品や人気アイテムをはじめ、多彩な商品展開で皆さまをお迎えいたします。
さらに、ご好評をいただいている来場者特典や購入者特典もアップデート。
10周年の節目にふさわしい、特別なPOPUPイベントとなっています。
この機会にぜひ会場にて、IRIEBEACH・Lufineの世界観をお楽しみください。
来場者限定キャンペーン
POPUP期間中、来場者限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。状況は公式SNSにて随時ご案内いたします。
【参加方法】
▼STEP1
IRIEBEACH & Lufine 公式Instagramをフォロー
▼STEP2
IRIEBEACH & Lufine 公式Instagramをメンションのうえ、ストーリーズ投稿
購入者特典
POPUP期間中、ご購入金額に応じて特典をご用意しております。
▼税込12,000円以上ご購入の方
「チェーンネックレス」プレゼント
▼税込30,000円以上ご購入の方
「ガチャガチャ1回」プレゼント
▼税込40,000円以上ご購入の方
「ジュエリーケース」プレゼント
※特典はなくなり次第終了となります。
＜IRIEBEACH（アイリービーチ）＞
Instagram：https://rua.jp/i/irie_beach
※過去開催の様子はInstagramハイライト「大阪POPUP」、「2025東京POPUP」より御覧頂けます
＜Lufine（ルフィーネ）＞
Instagram：https://rua.jp/i/_lufine_
商品ページ:https://iriebeach.shopselect.net/?q=lufine
＜会期・会場＞
-day-
2026.4.29 （水） ~ 5.6 （火）
-TIME-
11:00~19:00 ※最終日5月6日（火）は18時に終了予定です
-place-
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－１２ 南船場団地 IMAGINE & DESIGN
https://share.google/7m7ZvBCJPWtz91KEa
-新商品の発売-
POPUP開催に合わせ、新商品を販売致します。是非、店頭にて試供しご購入ください。
-Payment Method-
キャッシュレスのみ
【各種クレジットカード / QRコード / 交通系電子マネー】
IRIEBEACH（アイリービーチ）
会社名：株式会社IRIEBEACH
所在地：大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目3番11-401号
代表取締役：松木 翼