10th ANNIVERSARY YEAR 第一弾リリース！2026 POP UPイベント in OSAKA 開催決定

株式会社IRIEBEACH

ブランド創立10周年を迎える2026年。

これを記念し、2026年の1年間を『IRIEBEACH/Lufine 10th ANNIVERSARY YEAR』と題し、10周年プロジェクトを展開いたします。

第一弾として、「IRIEBEACH（アイリービーチ）」と姉妹ブランド「Lufine（ルフィーネ）」による合同POPUPイベントを、大阪・南船場にて8日間限定で開催いたします。

オンラインストア限定で展開している両ブランドの商品を、実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となっております。

IRIEBEACHは2016年にスタートしたアクセサリーブランドです。

海やリゾートをイメージしたジュエリーデザインを特徴とし、オンラインストアを中心に展開。



公式Instagramはフォロワー42.6万人を超え、

SNSを中心に男女問わず多くの支持を集めています。



今回のPOPUPイベントでは、

オンラインストア限定で展開している両ブランドの商品を

実際に手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。

10周年プロジェクト第一弾となる今回のPOPUPイベントは、これまで以上にスケールアップ。過去最大となる約420商品、SKU約2,000点以上の幅広いラインナップをご用意しております。

新商品や人気アイテムをはじめ、多彩な商品展開で皆さまをお迎えいたします。

さらに、ご好評をいただいている来場者特典や購入者特典もアップデート。

10周年の節目にふさわしい、特別なPOPUPイベントとなっています。

この機会にぜひ会場にて、IRIEBEACH・Lufineの世界観をお楽しみください。

来場者限定キャンペーン

POPUP期間中、来場者限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。状況は公式SNSにて随時ご案内いたします。

【参加方法】

▼STEP1

IRIEBEACH & Lufine 公式Instagramをフォロー

▼STEP2

IRIEBEACH & Lufine 公式Instagramをメンションのうえ、ストーリーズ投稿

購入者特典

POPUP期間中、ご購入金額に応じて特典をご用意しております。

▼税込12,000円以上ご購入の方

「チェーンネックレス」プレゼント

▼税込30,000円以上ご購入の方

「ガチャガチャ1回」プレゼント

▼税込40,000円以上ご購入の方

「ジュエリーケース」プレゼント

※特典はなくなり次第終了となります。

＜IRIEBEACH（アイリービーチ）＞

Instagram：https://rua.jp/i/irie_beach

※過去開催の様子はInstagramハイライト「大阪POPUP」、「2025東京POPUP」より御覧頂けます

＜Lufine（ルフィーネ）＞

Instagram：https://rua.jp/i/_lufine_

商品ページ:https://iriebeach.shopselect.net/?q=lufine

＜会期・会場＞

-day-

2026.4.29 （水） ~ 5.6 （火）

-TIME-

11:00~19:00 ※最終日5月6日（火）は18時に終了予定です

-place-

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目６－１２ 南船場団地 IMAGINE & DESIGN

https://share.google/7m7ZvBCJPWtz91KEa

-新商品の発売-

POPUP開催に合わせ、新商品を販売致します。是非、店頭にて試供しご購入ください。

-Payment Method-

キャッシュレスのみ

【各種クレジットカード / QRコード / 交通系電子マネー】

IRIEBEACH（アイリービーチ）

会社名：株式会社IRIEBEACH

所在地：大阪府大阪市住之江区中加賀屋3丁目3番11-401号

代表取締役：松木 翼