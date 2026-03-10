【緊急支援開始】イラン情勢悪化で中東に人道危機。わずか2日で1.8万人の子どもが避難するレバノンで、国際NGOチャイルド・ファンドが水や食料、心のケアの支援。クラウドファンディングもスタート

特定非営利活動法人チャイルド・ファンド・ジャパン

開発途上国の子ども支援を行う、国際NGOチャイルド・ファンドは、2026年2月末からのイラン攻撃に端を発する、中東各国での人道危機に対し、緊急支援を開始しました。特に、民間人にも大きな被害が発生しているレバノンにおいて、水と衛生、食料支援などを行っています。認定NPO法人チャイルド・ファンド・ジャパン（事務局長：武田勝彦）は、緊急支援に対する寄付受付およびクラウドファンディングをスタートしました。

団体HP 中東人道危機 緊急子ども支援特設ページ(https://www.childfund.or.jp/blog/20260307middleeast)

Yahoo!ネット募金(https://donation.yahoo.co.jp/detail/781008)

■中東で多くの子どもたちが命の危機にさらされています

「昨夜は本当に辛い夜でした。私たちの地域で、ある家族がお嬢さんと幼い孫2人を空爆で亡くしました。悲痛な叫びが夜通し響き渡りました。各地で何千もの家族が子どもを連れて家を逃れています。」

これは、中東レバノンに駐在するチャイルド・ファンドの支援スタッフの声です。

2026年2月末、イランに対して大規模な攻撃が開始され、これに端を発し、中東各地で武力衝突と緊張が急速に拡大しています。そのうちの一つレバノンにおいては、3月2日以降、空爆や地上侵攻が首都ベイルート南部、南レバノン、ベカー地方に対して相次いで行われています。罪のない民間人も甚大な被害を受けており、住宅や病院など民間人の生活基盤が大きな被害を受けています。

レバノンでの空爆による噴煙の様子

この間に亡くなった人々は300人以上。さらに、子どもたち18,000人を含む93,000人以上の人々が、わずか2日間で家を離れ、避難をしています。レバノン国内で399ヵ所の避難所が用意されているものの、受け入れがまだ可能なところは52ヵ所しかありません。多くの家族が、車の中で夜を越すなどせざるを得ない状況に追い込まれています。

この写真を撮影したチャイルド・ファンドのスタッフは、避難による大渋滞に19時間巻き込まれた

■レバノンで緊急支援を開始。水・衛生、食料などを子どもたちと家族へ。

レバノンでは、空爆と治安悪化により、食料、水、衛生用品、燃料、避難所など、生活に不可欠なものが急速に不足しています。公共サービスも停止し、学校も閉鎖され、子どもたちは安心して過ごせる場所を失っています。

チャイルド・ファンドは、現地の協力団体と連携し、今回の危機発生直後からレバノンにおいて緊急対応を開始しました。命と生活を守るための水、衛生、食料支援はもとより、子どもたちの心のケアの支援などに力を入れています。

レバノンにおいて支援物資を配る様子【現在進めている支援内容】

〈子ども・家族への水と衛生の支援〉

水と衛生の緊急支援キットの配布

赤ちゃん用キット、生理用品キット、高齢者・障がい者向け衛生キットの配布

〈食料支援〉

レトルト食品や保存食セット、乾燥食料パックの配布

〈子どもたちの教育と心のケア〉

学習継続支援、緊急時の心のケア

〈インフラ支援〉

給水・排水ポンプを動かすための燃料支援

■子どもたちの命と生活を守るためにご支援を

チャイルド・ファンド・ジャパンは、子どもたちへいち早く支援を届けるため、緊急支援への寄付受付、クラウドファンディングを開始しました。現在、チャイルド・ファンド・ジャパン公式サイトおよびYahoo!ネット募金で寄付を受け付けています。

現地では、支援ニーズが刻一刻と高まっています。しかし、世界各地で人道危機が頻発する昨今の状況や、今回の中東の人道危機が長期化する可能性から、支援に必要な資金が不足している状況です。罪のない多くの子どもたちの命と生活が、今も危険にさらされています。

争いに巻き込まれ、未来を奪われようとしている子どもたちの命を守るために、どうか皆さまのお力をお貸しください。

団体HP 中東人道危機 緊急子ども支援特設ページ(https://www.childfund.or.jp/blog/20260307middleeast)

Yahoo!ネット募金(https://donation.yahoo.co.jp/detail/781008)

～チャイルド・ファンドとは～

開発途上国の貧困下で生きる子どもたちへの支援に取り組む国際NGO。チャイルド・ファンド・ジャパンを含め、世界の10の団体から構成され、66ヵ国で3,600万人の子どもたち、家族を支援している。紛争や災害時には、加盟団体で連携して緊急・復興支援も実施しており、直近ではウクライナ緊急支援、パレスチナ・ガザ緊急支援などを実施している。

チャイルド・ファンドのメンバーであるチャイルド・ファンド・ジャパンは、アジアを中心に活動を行っている。スポンサーシップ・プログラム（現地の子どもとの手紙のやりとりなどで成長を見守りながら支援するプログラム）などを通して、年間25,000人の子どもを支援している。2025年、50周年を迎えた。SDGsの目標1、3、4、5、16の達成につながる活動を行い、昨今では、目標16.2「子どもへの暴力をなくす」の達成に向けて、オンラインでの子どもの性搾取の問題、生成AIがつくる児童性的画像の問題にも取り組んでいる。