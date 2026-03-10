TeAmo1MONTH初“回らない水光カラコン”新登場！ナチュラルなうるみ瞳を叶える3色をラインナップ(ハート)

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、3月10日よりTeAmo 1MONTH初の「回らない水光カラコン」3色を、TeAmo公式通販サイト及び楽天市場やAmazon等のショッピングサイトにて発売開始いたします。

回らない水光×ふんわりフチ×こっそりハイライトのこだわりデザイン(ハート)

今回発売するのは「Chill Brown（チルブラウン）」「Chill Beige（チルベージュ）」「Chill Gray（チルグレー）」の3色。

いずれも回らない水光カラコンとなっており、ハイライトを可愛い位置で固定。瞳に馴染みやすいふんわりとしたフチに、微細なハイライトの組み合わせで、まるで光を閉じ込めたようなナチュラルなうるみ瞳を演出します。

ラインナップ

レンズスペック：DIA14.5mm/着色直径13.8mm/BC8.6mm

■Chill Brown（チルブラウン）

溶けこむブラウンでほんのり光をまとう瞳に

■Chill Beige（チルベージュ）

やわらかベージュでうるっと輝く瞳に

■Chill Gray（チルグレー）

透明感グレーで儚いツヤめく瞳に

TeAmo 1MONTHはいつでもまとめ買いがお得(ハート)

TeAmoのマンスリーカラコンは、1セット(1箱1枚入×2)での販売となっており、両目度数が異なる方でもお手軽にお試しいただけます！

さらに、まとめ買いを利用することで、2セットで2,340円（税込2,574円）に。

1セットあたり1,170円（税込1,287円）とお得な価格でご購入いただけます。

豊富な度数展開！

±0.00（度なし)から-10.00まで、豊富な度数展開もご用意しておりますので、幅広い度数の方にお使いいただけます。

商品概要

■ブランド名：TeAmo1MONTH

■販売名：ティアモマンスリーＵＶII

■医療機器承認番号：30700BZI00040A04

■希望小売価格：1セット（1箱1枚入×2）/1,500円（税込1,650円）

2セット購入にて1セットあたり1,170円（税込1,287円）

■再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ

■使用期間：1ヶ月

■度数（PWR）：±0.00（度なし） / -0.50～-5.00（0.25ステップ）/ -5.50～-10.00（0.50ステップ）

■商品スペック：DIA14.5mm/ BC8.6mm/含水率38%

■選任製造販売元：株式会社El Dorado

■販売元：株式会社Lcode

■発売日：2026年3月10日（火）

■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト https://teacon.jp/type/1month_chill/(https://teacon.jp/type/1month_chill/?argument=wrUBhaAT&dmai=1month_chill)

楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

