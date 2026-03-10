カメラのキタムラ 藤沢・湘南台店が大型リニューアル！「撮るを育む」が新コンセプトの体験型フォトストアが3月19日オープン

株式会社カメラのキタムラ

株式会社カメラのキタムラ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：山崎 智彦）は、新コンセプトストア「撮るを育むPHOTO BASE」として、カメラのキタムラ 藤沢・湘南台店が外観も新たに2026年3月19日(木)にグランドオープンします。

店内には体験型のサービスを多数取り揃えているほか、本物のアンティークをしつらえた体験型フォトスタジオ「北村写真スタジオby MERCI」が神奈川県内に初出店。藤沢市内最大級の品揃え(*)の新品カメラ・レンズに加えて、中古のカメラ・レンズも全て試すことができます。また、お客さまの写真を飾るフォトギャラリーやセルフ写真館、プロ仕様の印刷機材での写真出力など、写真に関わるさまざまな体験を楽しめるお店に生まれ変わりました。カメラのキタムラが提案する新たなコンセプトのお店が、お客さまの撮りたい気持ちを大切に育みます。

■体験型フォトストアで“撮る・残す・飾る”を最大限に楽しめる

実際にカメラやレンズに触れ、組み合わせも自由に試し撮りができる撮影体験はもちろんのこと、撮った写真をもっと好きになるサービスを展開します。プロ仕様の機材で印刷ができる「ペーパーセレクトプリント」や、作品を最大限に引き立てる「オーダーメイド額縁」、写真の展示ができる「フォトギャラリー」が設置されます。

3つの写真スタジオを併設し、本物のアンティーク空間で楽しむ体験型フォトスタジオ「北村写真スタジオ by MERCI」、大人も子どももプライベート空間でリラックスして撮影できる「セルフ写真館 by Studio Mario」、自分らしい写真が撮れる大人のための「ポートレートスタジオ」で、かけがえのない今を未来へ残していただけます。

写真に関連するあらゆることが揃う「撮るを育むPHOTO BASE」として、お客さま一人ひとりに合わせた提案とサポートをします。

新コンセプトストア「撮るを育むPHOTO BASE」公式サイト：

https://www.kitamura.jp/new-concept-store/

■カメラ・レンズの品揃えは計500台以上！藤沢市内最大級(*)

エントリーモデルからハイエンドモデルまで、幅広い種類の新品カメラ・レンズを200台以上、中古は約300台を取り揃え、藤沢市内のカメラのキタムラでは最も多くの品揃えを誇ります。豊富なラインナップの中から新品と中古を組み合わせて、各シチュエーションを想定した撮影コーナーで存分に試し撮りをしていただけます。

（*藤沢市内のカメラのキタムラにおける新品のカメラ・レンズ数)

■新しいサービス

北村写真スタジオ by MERCI

ヨーロッパで買い付けた本物のアンティークの空間と、こだわりの衣装で撮影ができると好評の「北村写真スタジオ by MERCI」の新宿に続く2号店がオープン。1日4組限定、非日常空間での撮影が叶います。

家族の記念日や、お子さまのお宮参りや誕生日、七五三や入園・卒園・入学・卒業などの節目、さまざまなシチュエーションで利用いただけます。時を超えて愛される1枚をおさめる、特別な撮影体験を提供します。

公式サイト：https://www.kitamura.jp/kitamura-photo-studio/

予約サイト：https://studio.kitamura.jp/reservation/

※各空間の写真はイメージです

セルフ写真館 by Studio Mario

プライベート空間でゆったりとリラックスして撮影ができるセルフ写真館では、“自分たちだけで、自分たちらしい撮影”が叶います。ファミリーだけでなく、カップルや友人同士など幅広い方に楽しんでいただけます。土足禁止のため、小さなお子さまでも安心して利用できるうえ、プラン時間内は撮り放題で全データもらえるのも嬉しいポイントです。

[利用料金]30分 2,500円(税込)～

フォトギャラリー

個人やグループでの利用ができるギャラリースペースはサイズの大きいA2(額装)でも8～10枚展示ができるスペースを設け、写真を撮るだけでなく、その写真を見せる楽しさをご提案します。

藤沢・湘南台店で指定枚数を同じ時期にプリントすると、2週間無料で展示することができます。

オープンから4月8日(水)までの期間は、三浦海岸で開催された三浦国際市民マラソンの写真展を開催中です。

［通常利用料金］2週間 22,000円(税込)

ペーパーセレクトプリント

プロ用のインクジェットプリンターを使い、好みの用紙で最大A2サイズまで出力できる高品質な写真プリントサービスです。用紙は5種、サイズはA4・A3ノビ・A2の3種から選べ、お好みや用途に合わせて思い出をカタチに残すことができます。

■オープン記念キャンペーン

ペーパーセレクトプリント30％OFF

内容：店頭通常価格より30％OFF

対象サイズ：A4、A3ノビ、A2

期間：2026年3月19日(木)～3月29日(日)

備考：店頭仕上げ限定／他の特典・割引券との併用はできません

オリジナルエコバッグ プレゼント

2,500円(税込)以上お買い上げのお客さまに、カメラのキタムラのオリジナルエコバッグをプレゼント！

内容：カメラのキタムラ「オリジナルエコバッグ」プレゼント

期間：2026年3月20日(金)～3月22日(日)

条件：2,500円(税込)以上お買い上げのお客さま

枚数：各日先着30名

備考：ひとり1個限り／当日分がなくなり次第終了

■カメラ専門店ならではの安心のサポート

カメラを始めるところから日常的なケア、専門的な修理まで、安心して任せられるサポート体制が整っています。メンテナンス技術を持つスタッフが在籍し、カメラの状態に合わせた対応が可能です。高度な修理が必要な場合も、当社グループの修理会社U.C.S（ユー・シー・エス）と連携しているため安心です。

■店舗概要

店名 ：カメラのキタムラ 藤沢・湘南台店

電話番号 ：0466-41-3422

営業時間 ：10:00～19:00

所在地 ：〒252-0804 神奈川県藤沢市湘南台3-18-1

アクセス ： 湘南台駅 B出口（西口） 徒歩9分

駐車場 ：20台

店舗サイト：https://blog.kitamura.jp/14/8436/

公式Instagram：https://www.instagram.com/kitamura_shonandai/