CCT、「JPXスタートアップ急成長100指数」構成銘柄に選定

株式会社コアコンセプト・テクノロジー

株式会社コアコンセプト・テクノロジー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長CEO：金子 武史、以下「当社」）は、株式会社JPX総研が算出・公表する「JPXスタートアップ急成長100指数（JPX Startup 100）」の構成銘柄に選定されましたのでお知らせいたします。

本指数は日本を代表する高成長スタートアップ100社で構成され、2026年3月9日よりリアルタイム算出・配信が開始されています。

■JPXスタートアップ急成長100指数とは

JPXスタートアップ急成長100指数は、売上高成長率・時価総額成長率という2つの成長性指標に基づき日本取引所グループのJPX総研が選定する新たな株価指数です。

東証グロース市場の上場企業および市場変更後一定期間内の企業を対象とし、新興企業の成長性を可視化することを目的に2026年より提供が開始されます。



▼日本取引所グループ│JPXスタートアップ急成長100指数

https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-startup100/index.html

▼構成銘柄一覧（2026年2月13日時点）

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/t13vrt000000kj38-att/mei2_42_SU100.pdf

■当社の選定について

当社は、ものづくりへの深い知見とデジタル分野での幅広い技術力を活かしてお客様の目指す姿の策定からシステム開発・内製化までを一気通貫でサポートするDX支援と、ビジネスパートナーネットワークを活用したIT人材調達支援の両輪でIT業界の課題解決に取り組んでいます。これらの取り組みが継続した事業成長につながり、今回の新指数において評価されたものと受け止めています。

今後も当社は、事業を通じた顧客の中長期的な価値創出を実現し、産業のサステナブルな発展に貢献してまいります。

■株式会社コアコンセプト・テクノロジーについて

製造業・建設業・物流業を強みとするDX支援とあらゆる産業に対応可能なIT人材調達支援を行っています。DX開発基盤「Orizuru」と広範なビジネスパートナーネットワーク「Ohgi」を活用することで、お客様の目指す姿の策定から技術検証、システム構築、運用・保守、内製化まで一気通貫で伴走支援します。

■問い合わせ先

株式会社コアコンセプト・テクノロジー 広報・IR担当

E-mail: ir@cct-inc.co.jp