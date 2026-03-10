「大企業変革×リビングラボ」──Muture代表が日本リビングラボネットワーク対話会で実践の軌跡を共有

株式会社Muture

丸井グループとグッドパッチの合弁会社として企業変革を支援する株式会社Muture（本社：東京都中野区、代表取締役：莇 大介、以下「Muture」）は、2026年3月11日（水）に開催される一般社団法人日本リビングラボネットワーク（代表理事：木村篤信、以下「JNoLL」）の対話会にて、代表取締役の莇 大介が「大企業変革×リビングラボ」をテーマに話題提供を行います。デザイン会社との合弁という立場から深く入り込み、丸井グループの企業変革に取り組んできた実践の軌跡を、リビングラボおよび共創活動の実践者との対話の場で共有します。

- テーマ：「大企業変革×リビングラボ」- 開催日時：2026年3月11日（水）18:00～20:00- 主催：一般社団法人日本リビングラボネットワーク（JNoLL）- 話題提供：莇 大介（株式会社Muture 代表取締役）- 対象：リビングラボおよび共創活動の実践者

※本対話会は、リビングラボ基礎セミナー等のJNoLLイベントへの参加者同士の顔の見える関係でのセミクローズドな運営を行っているため、一般の申込は受け付けておりません。今後の参加をご希望の方は、3月開催のリビングラボ基礎セミナー等（https://jnoll.org/202601seminer/）にお申込みください。

背景

Mutureは、丸井グループとグッドパッチの合弁会社として2022年に設立され、企業変革を支援してきました。現場に深く入り込み、組織課題と人に向き合いながら、参与観察からシステムへの反映まで、変革の実践を重ねています。

今回の対話会は、リビングラボおよび共創活動の実践者が集う場として開催されます。Mutureは、参与観察からシステムへの反映までの実践の軌跡を「大企業変革×リビングラボ」というテーマで共有します。

Mutureは2024年11月に開催された第6回全国リビングラボネットワーク会議（大阪）に莇が登壇し、企業変革の実践知とリビングラボの実践知の接点について代表理事の木村 篤信氏と対話を行いました。今回の話題提供は、その対話の延長線上にあります。

話題提供の概要

今回の対話会では、莇 大介が「大企業変革×リビングラボ」をテーマに話題提供を行います。デザイン会社との合弁という立場から深く入り込み、丸井グループの企業変革に取り組む中で、参与観察からシステムに反映するまでの実践の軌跡を共有します。

リビングラボおよび共創活動の実践者との対話を通じて、企業変革の現場で培ってきた実践を共有し、相互に学び合う機会となることを目指しています。

Mutureが共創の対話の場に参加する意義

大企業の変革は、ともすると組織の内部に閉じた取り組みになりがちです。変革の現場で起きる詰まりを構造として捉え、組織の外にも持ち出せる形に編集していくこと。それが、実践知の再現性を高める一つの道筋だとMutureは考えています。

異なる文脈の実践者との対話は、自らの取り組みを相対化し、新たな気づきを得る機会です。2024年11月の全国リビングラボネットワーク会議への登壇に続く今回の対話会への参加は、Mutureの実践知を共創コミュニティの中で共有し、相互に学び合う取り組みの一つです。

コメント

莇 大介（株式会社Muture 代表取締役）

「大企業の変革を内側から支援する中で、現場の課題は組織の中だけでは捉えきれないものだと実感してきました。リビングラボの実践者の皆さんとの対話の場で、異なる現場の知見を持ち寄れることを嬉しく思います。互いの実践知を重ね合わせ、変化を起こしやすく、続けやすくするためのヒントを見つけていきたいと考えています。」

一般社団法人日本リビングラボネットワーク（JNoLL）について

一般社団法人日本リビングラボネットワーク（JNoLL）は、リビングラボや社会課題解決に向けた共創プロジェクトに取り組む産官学民の実践者や研究者によるコミュニティです。われわれは、市民の暮らしをより良くしていくために、リビングラボの方法論やツールを基盤にしながら、さまざまな市民活動、企業のサービス開発、自治体の政策形成・実施などを支援します。

公式サイト：https://jnoll.org/

株式会社Mutureについて

丸井グループとグッドパッチのジョイントベンチャーとして2022年に設立。日本を代表する大企業とソーシャルセクターの組織変革・DX推進を事業内容とし、「相利共生の未来を実現する」というビジョンのもとに活動しています。ビジネスにおける二項対立や情報の非対称性をなくし、すべての個性が尊重され、多彩な価値観が共生する仕組みのデザインを目指しています。

社名のMuture（ミューチュア）は、mutualism（相利共生）とfuture（未来）をかけあわせた造語です。

お問い合わせ先

- 社名：株式会社Muture（ミューチュア）- 代表取締役：莇 大介- 所在地：東京都中野区中野4-3-2- 設立：2022年4月27日- 事業内容：大企業・ソーシャルセクターの組織変革・DX推進- 公式サイト：https://muture.jp/

株式会社Muture 広報担当

お問い合わせフォーム：https://muture.jp/contact