２０２６年 サントリー ビールサマーギフト 新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、２０２６年のビールサマーギフトを５月上旬以降順次、全国で新発売します。

「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド３種、今回のサマーギフトで先行発売となる「同 マスターズドリーム 梅子黄(うめのみきなり)※」などを詰め合わせたセットのほか、ご好評いただいている「サントリー生ビール」のセットを今回新たに発売するなど、多彩なラインナップでお客様のニーズにお応えします。

※６月１６日（火）から全国で数量限定新発売（ニュースリリースNo.14997参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/2026/14997.html)）

― 記 ―

▼発売期日 ２０２６年５月上旬以降順次

▼発売地域 全国（期間限定）

▼サントリー ビールサマーギフト ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/ochugen/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

