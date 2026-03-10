２０２６年 サントリー ビールサマーギフト 新発売

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、２０２６年のビールサマーギフトを５月上旬以降順次、全国で新発売します。



「ザ・プレミアム・モルツ」ブランド３種、今回のサマーギフトで先行発売となる「同 マスターズドリーム 梅子黄(うめのみきなり)※」などを詰め合わせたセットのほか、ご好評いただいている「サントリー生ビール」のセットを今回新たに発売するなど、多彩なラインナップでお客様のニーズにお応えします。


※６月１６日（火）から全国で数量限定新発売（ニュースリリースNo.14997参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/2026/14997.html)）



―　記　―


▼発売期日　　　　２０２６年５月上旬以降順次



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▼サントリー ビールサマーギフト ホームページ


https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/ochugen/



