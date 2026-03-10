【MAYSON GREY(メイソングレイ)】2026年スプリングフェアを開催。オリジナル・トートバッグをプレゼント
株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「MAYSON GREY(メイソングレイ)」は、3月11日(水)～22日（日）スプリングフェアを開催します。25,300円以上お買い上げのお客様には、オリジナル「トートバッグ」をプレゼントいたします。（数量限定）
【SPRING FAIR】を開催！
ノベルティフェア
ブランド創立40周年を記念し、オリジナルハート刺繍を施した「トートバッグ」をご用意しました。３月11日(水)より開催のスプリングフェアにて、25,300円(税込)以上お買い上げの方へ数量限定でプレゼントいたします。
商品紹介
Blouse \19,000 Pants \22,000
Knit \13,000 Pants \22,000
Blouse \17,000 Skirt \17,000
Blouse \17,000 Pants \17,000
Blouson \18,000 Pullover \8,000 Pants \11,000
Knit \14,000 Pants \17,000
MAYSON GREY (メイソングレイ)について
DAILY・BASIC・BALANCE をキーワードに「楽にきれいが叶う」大人の洗練された心地よいスタイルを提案。
美しさを引き立てるシンプルでベーシックなスタイルをベースに女性らしさに拘ったパンツスタイルを追求。
日常のあらゆるシーンを快適に過ごせる機能性とトレンドを加味したファッション性を兼ね備えた感度が高く抜け感のある上質なアイテムを展開。
ただのリラックスしたイメージではなく計算しつくされたパターンとバランスで心地よさ・美しさを提案出来るクラスアップなベーシックスタイルを表現します。
販売に関して
▶MAYSON GREY オフィシャルオンラインストア
https://www.j-lounge.jp/pages/maysongrey
▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから
https://www.j-lounge.jp/
ブランドオフィシャルメディア
▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/maysongrey
▶公式Instagram：https://www.instagram.com/maysongrey_official
＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞
ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ
ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開