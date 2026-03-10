２０２６年 サントリー 洋酒サマーギフト 新発売

サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、２０２６年 洋酒サマーギフト１２品目を５月下旬以降順次、全国で発売します。



ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」のギフトパッケージに加え、「バランタイン１７年 トリビュートリリース」「ザ・マッカラン シェリーオーク１２年」、サントリージャパニーズクラフトジン「ＲＯＫＵ〈六〉」「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー」など多彩なラインナップで、お客様のさまざまなニーズにお応えします。



―　記　―


▼主なギフト


商品名・希望小売価格（税別）


ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」 ギフトパッケージ（７００ml×１本）


６,０００円



バランタイン１７年 トリビュートリリース（７００ml×１本）


１３,２００円



ザ・マッカラン シェリーオーク１２年（７００ml×１本）


１３,５００円



サントリージャパニーズクラフトジン「ＲＯＫＵ〈六〉」 ギフトパッケージ（７００ml×１本）


４,０００円



サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー ギフトパッケージ（７５０ml×１本）


５,７５０円



※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年５月下旬以降順次



▼発売地域　　　　全国（期間限定）



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上