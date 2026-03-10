２０２６年 サントリー 洋酒サマーギフト 新発売
サントリーホールディングス株式会社
サントリー（株）は、２０２６年 洋酒サマーギフト１２品目を５月下旬以降順次、全国で発売します。
ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」のギフトパッケージに加え、「バランタイン１７年 トリビュートリリース」「ザ・マッカラン シェリーオーク１２年」、サントリージャパニーズクラフトジン「ＲＯＫＵ〈六〉」「サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー」など多彩なラインナップで、お客様のさまざまなニーズにお応えします。
― 記 ―
▼主なギフト
商品名・希望小売価格（税別）
ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」 ギフトパッケージ（７００ml×１本）
６,０００円
バランタイン１７年 トリビュートリリース（７００ml×１本）
１３,２００円
ザ・マッカラン シェリーオーク１２年（７００ml×１本）
１３,５００円
サントリージャパニーズクラフトジン「ＲＯＫＵ〈六〉」 ギフトパッケージ（７００ml×１本）
４,０００円
サントリー梅酒〈山崎蒸溜所貯蔵梅酒〉リッチアンバー ギフトパッケージ（７５０ml×１本）
５,７５０円
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２６年５月下旬以降順次
▼発売地域 全国（期間限定）
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
