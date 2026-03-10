互助会の日に合わせ岡山で婚活イベントを開催～日本セレモニーとムスベルの共同企画～

株式会社日本セレモ二ー

株式会社日本セレモニーは、ムスベル株式会社と共同で、2026年3月14日（土）に岡山市で「互助会の日」に合わせた婚活イベントを開催します。

愛グループ 株式会社日本セレモニー（本社：山口県下関市）は、グループ会社であるムスベル株式会社と共同で、2026年3月14日（土）、岡山県岡山市にて婚活イベントを開催いたします。

本イベントは、一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会（全互協）が制定した「冠婚葬祭互助会の日」に合わせた取り組みとして実施するものです。互助会の理念である「助け合い」の精神を大切にしながら、地域の皆さまに新たな出会いの機会を提供することを目的としています。

当日は交流の機会を設け、参加者同士が自然な形でコミュニケーションを深められる内容となっています。

会場は、株式会社日本セレモニーが展開する結婚式場ブランド「FIVESTAR WEDDING」の「プリムローズ」。本格大聖堂やプライベートガーデンを備えた非日常的な空間の中で開催します。

貸切会場のため周囲を気にせず過ごせるほか、ヨーロッパの街並みを思わせるプライベートガーデンを望む開放感のあるパーティー会場で、ゆったりと交流を楽しめる婚活パーティー形式を採用しています。

貸切のパーティー会場でゆったりと交流を楽しめます（イメージ）婚活パーティーでは、多彩なドリンクとフィンガーフードをご用意しています（イメージ）

当日は、式場スタッフによるおもてなしとムスベルのマッチングプランナーによるサポートのもと、参加者同士が安心して交流できる環境を整えています。

■開催概要

イベント詳細・お申し込みはこちら :https://www.musbell.co.jp/news/party_okayama260314/※ムスベル株式会社 イベント詳細ページへ遷移します

開催日時

2026年3月14日（土） 17:00～19:00

会場

プリムローズ（FIVESTAR WEDDING）

岡山県岡山市北区平野544-1

https://space.fivestar-wedding.com/primrose-okayama/

内容

婚活パーティー形式の交流イベント

参加対象

30～49歳の独身男女

※ムスベル会員・非会員問わず参加可能

主催

株式会社日本セレモニー

ムスベル株式会社

後援

一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会

申込方法

詳細およびお申し込みは下記よりご確認ください。

https://www.musbell.co.jp/news/party_okayama260314/

愛グループでは、冠婚葬祭互助会事業を中心に、結婚・葬儀など人生の節目に関わるさまざまなサービスを展開しています。本イベントは、結婚相談所事業を展開するムスベル株式会社と連携し、地域社会における出会いの機会創出を目的として開催するものです。

今後も人生の節目を支える企業として、地域に根ざした取り組みを進めてまいります。