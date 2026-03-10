「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 梅子黄(うめのみきなり)」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 梅子黄(うめのみきなり)」を、６月１６日（火）から全国で数量限定新発売※１します。

※１ ２０２６年ビールサマーギフトで先行発売（ニュースリリースNo.14998参照(https://www.suntory.co.jp/news/article/2026/14998.html)）

「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」は、醸造家のこだわり・思いが込められた“多重奏で、濃密。”な味わいが特長のプレミアムビールです。

昨年は、季節の変化を表す「七十二候(しちじゅうにこう)※２」に着目した「同 リミテッドエディション」シリーズを発売し、「濃厚で、麦のうまみをしっかりと感じられる」「パッケージの色彩が印象的でこだわりを感じる」といったお声をいただきました。

※２ １年を立春や夏至など２４の季節にわけた二十四節気を、さらに初侯・次候・末候の３つに分けたもの。ひとつの候は４-６日で、それぞれに季節を表す言葉をもち、こまやかな季節の移り変わりを表現しています。

今回の「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 梅子黄」は、“梅の実が熟し、黄色く色づき始める頃”という意味がある第二十七候「梅子黄」をモチーフにしました。日本ならではの繊細な季節の移ろいを、本商品とともにぜひお楽しみください。

●中味・パッケージについて

中味は、フロアモルティング※３で製麦したダイヤモンド麦芽をふんだんに用い、“上質で、濃密。”な味わいを目指しました。やわらかな苦み、コク、甘みの、ゆるやかな移ろいをお楽しみいただけます。

パッケージは、鮮やかな黄緑色を基調としたデザインで、青い梅が少しずつ黄金に色づく季節を表現しました。

※３ 大麦を「麦芽」へと変化させる伝統的な製麦工程の一つの方式。なお本商品には、山崎蒸溜所、白州蒸溜所においてフロアモルティングで製麦した麦芽は使用していません。

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 梅子黄(うめのみきなり)」

３５０ml ２６５円 ４.５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年６月１６日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 ビール

▼「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 梅子黄」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/beer/thepremiummalts/mastersdream/umenomikinari/index.html

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上