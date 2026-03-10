“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈沖縄パイナップル〉」期間限定新発売
サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)」シリーズから、「-１９６〈沖縄パイナップル〉」を５月５日（火・祝）より全国で期間限定新発売します。
「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、昨年7月の新発売以来、朝摘みした果物のようなみずみずしい味わいや爽やかなパッケージにご好評をいただき、累計販売数量は１億本を突破※しました。
※３５０ml換算。２月末時点。
今回は〈沖縄パイナップル〉を限定発売し、さらなるファン拡大を目指します。
●中味・パッケージについて
中味は、当社独自の“-１９６℃製法”による沖縄県産パイナップル浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“パイナップルを食べた瞬間”を連想させるジューシーな味わいをお楽しみいただけます。
パッケージは、パイナップルをイメージした背景に、果実のイラストと「-１９６」のロゴを中央に配し、シンプルかつ直感的においしさが伝わるデザインを目指しました。また、ハイビスカスの花を模した「限定出荷」のアイコンで、沖縄県産の果実を使用した特別感を表現しました。
― 記 ―
▼商品概要
商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数
-１９６(イチキューロク)〈沖縄パイナップル〉
３５０ml・１５９円・５％
５００ml・２１６円・５％
※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません
▼発売期日 ２０２６年５月５日（火・祝）
▼発売地域 全国（期間限定）
▼品目 リキュール
▼「-１９６」ホームページ
https://www.suntory.co.jp/rtd/196/
▽本件に関するお客様からの問い合わせ先
サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/
以上