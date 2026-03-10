“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈沖縄パイナップル〉」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)」シリーズから、「-１９６〈沖縄パイナップル〉」を５月５日（火・祝）より全国で期間限定新発売します。

「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、昨年7月の新発売以来、朝摘みした果物のようなみずみずしい味わいや爽やかなパッケージにご好評をいただき、累計販売数量は１億本を突破※しました。

※３５０ml換算。２月末時点。

今回は〈沖縄パイナップル〉を限定発売し、さらなるファン拡大を目指します。

●中味・パッケージについて

中味は、当社独自の“-１９６℃製法”による沖縄県産パイナップル浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“パイナップルを食べた瞬間”を連想させるジューシーな味わいをお楽しみいただけます。

パッケージは、パイナップルをイメージした背景に、果実のイラストと「-１９６」のロゴを中央に配し、シンプルかつ直感的においしさが伝わるデザインを目指しました。また、ハイビスカスの花を模した「限定出荷」のアイコンで、沖縄県産の果実を使用した特別感を表現しました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

-１９６(イチキューロク)〈沖縄パイナップル〉

３５０ml・１５９円・５％

５００ml・２１６円・５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年５月５日（火・祝）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▼「-１９６」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/rtd/196/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上