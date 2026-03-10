オーウエル株式会社

2026年3月10日



オーウエル株式会社（本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 川戸 康晴、以下 当社）は、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズに認定されました。

「スポーツエールカンパニー」とは、「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的とし、社員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に向けた積極的な取り組みをしている企業をスポーツ庁が認定する制度です。

当社では、全社員を対象とした健康に関するセミナーの実施や、2018年より導入しているウォーキングアプリを利用したウォーキング活動等の取り組みが評価され、「スポーツエールカ ンパニー2026」に認定されました。6年連続の認定となり、2025年に引き続き、ブロンズ認定となりました。

また、スポーツ庁の「Sport in Life コンソーシアム」にも継続して加盟しています。当社は、今後も社員の健康増進の施策などの取り組みを一層活性化し、社員の健康意識を高め、運動習慣の定着を図れるよう環境を整備し、健康経営の推進に努めてまいります。

■オーウエル株式会社について

当社は1943年11月に大阪にて設立し、工業用塗料販売で国内トップクラスのコーティング関連事業を主として、自動車向け半導体部品やソフトウェア等を扱うエレクトロニクス関連事業をグローバルに展開する生産財商社です。「最適整合の創造」を企業理念に掲げ、10年後の目指す姿「グローバルブランドO-Wellの樹立」の実現・達成に向け、「ものづくり現場の発展・進化をリードし、持続可能な世界の創造・実現に貢献する」というビジョンのもと、提供価値を革新し、創造することで、さらに社会に貢献し続ける企業を目指しています。

＜会社概要＞

代表者 代表取締役社長 川戸康晴

設立 1943年11月8日

資本金 8億57百万円

所在地 大阪市西淀川区御幣島五丁目13番9号

従業員数 619名(2025年3月31日現在)

URL https://www.owell.co.jp/

以上