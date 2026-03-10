長崎県初出店！2026年3月19日(木)FREAK’S STORE長崎オープン

株式会社デイトナ・インターナショナル

株式会社デイトナ・インターナショナル(本社 : 東京都渋谷区/代表取締役社長CEO 高橋正博)が運営するセレクトショップ「 FREAK’S STORE/フリークス ストア」は1986年の創業以来、 「ワクワク・ドキドキを伝えたい」という想いで全国展開しています。九州地方では6店舗（福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県）の展開、そして7店舗目は長崎県で初の出店となり、「みらい長崎ココウォーク」2階に2026年3月19日(木)オープンいたします。

長崎県全域をホームタウンとするJリーグ「V・ファーレン長崎」とのスペシャルコラボレーション企画！

昨年11月に大反響を呼んだ「J.LEAGUE×FREAK'S STORE」コラボレーション。長崎店オープンを記念してJリーグ「V・ファーレン長崎」との新たなコラボレーションアイテムが誕生。エンブレムやクラブロゴを取り入れたスウェットパーカ、スウェットパンツ、トートバッグ、キーホルダー、リボンマグネットの全5アイテムの特別ラインナップ。FREAK'S STORE長崎店で3月19日(木)より先行販売いたします。

V・ファーレン長崎クラブマスコット ヴィヴィくんが「1日店長」としてやってくる！

ヴィヴィくんとの2ショット記念撮影会

1回目：12:00～12:30

2回目：13:30～14:00

FREAK’S STOREの商品ご購入＋Daytona Park Club会員登録のお客様が対象です。

※当日の混雑状況でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください。

American Needle POP UP

1918年アメリカ・シカゴで創業したAmerican Needle。創立当初から工場に最高の職人達を揃え、高品質な帽子を100年以上生産し続ける。スポーツグッズという概念が無かった1945年、世界で初めてファン向けに地元の Chicago Cubsのベースボールキャップを発売しスポーツ産業に革命を起こす。創業から続くヴィンテージアメリカンの質実剛健な品質と、本物しか生み出せないオーセンティックなデザインで、どの時代でもアメリカ3大スポーツキャップブランドに名を馳せ続けている。

MARY QUANT×PUBLUX 限定販売

いま着たいリアルクローズを自由な感性で提案する、ジェンダーレスなストリートブランドPUBLUXのMARY QUANTスペシャルモデルから2026年春を彩る新作コレクションのPOPUPを開催。普段オンラインでしか展開されない大好評のコラボレーションを展開いたします。

雲仙市のカフェ「yolo.」による話題のチーズケーキ＆コーヒーセットをご用意

SPECIAL EVENT 1

2025年3月雲仙市小浜町にOPENしたセレクトショップ、カフェ、レンタルスペースの3つの機能を備えた複合型施設「THE CASE」。その1階に構えるカフェ「yolo.(ヨロ)」は、看板メニューのチーズケーキを目当てに市外からお客様がたびたび訪れる話題のスポット。そんな完売を繰り返す大人気チーズケーキとコーヒーのスペシャルセットを期間限定でプレゼント！

3月19日(木)～22日(日)の期間、税込22,000円以上ご購入＋Daytona Park Club会員登録のお客様が対象です。

※なくなり次第終了させていただきます

(C)︎Koji Fujii / TOREAL



yolo.

当店のチーズケーキはバスクチーズケーキとベイクドチーズケーキの間のようなねっとりとした食感が自慢のチーズケーキです。

素材の味を大切にひとつひとつ丁寧に焼き上げ、なめらかな口どけと優しい甘さに仕上げております。

日常のご褒美や大切な方への贈り物にもぜひご利用ください。

Instagram @y_o_l_o_._

長崎バスとのコラボレーション！

SPECIAL EVENT 2

長崎市民の味方！「長崎バス」とFREAK’S STORE長崎のコラボレーションと豪華キャンペーン！

昔ながらの丸型看板をモチーフにしたバス停キーホルダーの行き先が「フリークス ストア」になった特別なデザイン。FREAK’S STOREの商品ご購入＋Daytona Park Club会員登録のお客様が対象です。

※なくなり次第終了させていただきます

3/10(火)から長崎バスオープン記念バス走行中！SNSキャンペーンについて

SPECIAL EVENT 3

長崎バスがFREAK’S STOREのオープンを盛り上げてくれる！

走行中のオープン記念バスを見つけて、SNSキャンペーンに参加しよう！

抽選で豪華プレゼントが当たるかも！？

- 走行路線：「新地中華街発ー長与ニュータウン・満永方面／福田・相川方面」- 走行期間：3月10日(火)～4月9日(木)※キャンペーンも同期間- プレゼント内容：FREAK’S STORE仕様の長崎バス模型＋春のおすすめコーディネート(上下セット)

参加方法

１.オープン記念バスを撮影(バスの外観写真)

２.ご自身のInstagramでハッシュタグ「#フリークスストア長崎」を入れて写真を投稿

(公開アカウントのみ対象です)

撮影においての注意事項 (ご参加前に必ずご確認ください)

・撮影の際は交通ルールを守り、安全な場所から撮影してください。

・車道に出たり、バスを追いかけたり、バスの運行や周囲の交通の妨げになる行為はご遠慮ください。

・写真に第三者（運転手・乗客のほか一般の方）の顔など個人が特定できる形で写り込まないようご配慮ください。

・非公開アカウントからの投稿は抽選対象外となります。

・危険行為や不適切と判断される投稿は、抽選対象外となる場合がありますのでご注意ください。

抽選についての注意事項

・当該個人情報は株式会社デイトナ・インターナショナルが別途定める「プライバシーポリシー(https://daytonajp.com/policy/)」に則り、適切に管理いたします。

・抽選方法や当選に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。

・当選アイテムの内容は、運営側で指定させていただきます。ご応募後の変更やご要望による指定はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

・当選連絡は当選者の方のみ @freaksstore_nagasaki のアカウントよりDMにてご連絡いたします。

10%PAYBACKがFREAK’S STORE限定で特別に1日前倒しスタート！

SPECIAL EVENT 4

3月20日(金)～3月29日(日)の期間、みらい長崎ココウォークのココカラーデイズ プラス期間として10％ペイバックを実施いたします。今回はオープンを記念して、FREAK’S STORE長崎限定で3月19日(木)も対象となります。この機会をぜひご活用ください。

※対象のクレジットカードで決済をされたお客様は20日(金・祝)～29日(火)の期間、決済レシートと対象カードを

2F インフォメーション横カードカウンターへお待ちください。

ショップ情報

FREAK'S STORE みらい長崎ココウォーク

〒852-8104

長崎県長崎市茂里町1番55号

みらい長崎ココウォーク2階

営業時間：10:00～20:00

NEWSページはこちら(https://www.daytona-park.com/news/1047352)

Instagram ＠freaksstore_nagasaki(https://www.instagram.com/freaksstore_nagasaki/?hl=ja)

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

Instagram ＠freaksstore_official(https://www.instagram.com/freaksstore_official/?hl=ja)

オンラインサイト Daytona Park(https://www.daytona-park.com)