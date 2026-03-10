デスクトップ型事前精算機「Ｐａｒｋｉｎｇ　Ｇｏ！」が新登場

株式会社大都テクノロジーズ

株式会社大都テクノロジーズ（本社：東京都千代田区 代表取締役：木原哲）より、デスクトップ型事前精算機「Ｐａｒｋｉｎｇ Ｇｏ！」（商標出願中）が新たに登場しました。

【コンパクト設計】

当社の小型化技術により、425×340×80mmという市場最小クラスのサイズを実現しました。 本モデルはQRリーダーのみを搭載し、QR券処理とQR決済に特化。小売店の駐車場など、サービス券利用がメインとなる環境に最適です。コンパクトな筐体は設置場所を選ばず、シンプルで効率的な運用を可能にします。

【高コストパフォーマンス】

事前精算機は、出口の渋滞を解消し回収率を高める重要な設備です。利用者の多い駐車場では、複数台設置することで待ち時間を減らし、利便性と顧客満足度を大幅に向上させます。 本製品は導入しやすい低価格を実現。コストを抑えつつ複数台の設置を可能にし、従来の枠にとらわれない柔軟な駐車場運用をサポートします。

【設置場所に応じたカスタマイズ】

Ｐａｒｋｉｎｇ Ｇｏ！は、シンプルなデザインで、設置環境に合わせた外観カスタマイズを想定しています。

■カスタマイズ例

・スタンドを使っての設置

・スーパーのレジ後方のテーブル設置（デスクトップタイプ）

・ホテルのフロントでは木製キャビネットに格納

大都テクノロジーズは今後も、サービスの拡充と改善を通じて、より快適で自由な駐車場利用環境の提供に取り組んでまいります。