「健康経営優良法人 2026」で認定を取得

佐藤薬品工業株式会社

佐藤薬品工業株式会社（本社：奈良県橿原市 代表取締役：佐藤雅大）は、このたび経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に、昨年に引き続き認定されました。

当社は経営ビジョン2030「Familiar With People~人々に親しまれるヘルスケアカンパニーへ～」に掲げる経営基本方針の一つとして、「健康で働きがいのあるイキイキとした活力ある企業になろう」を目指して取り組みをすすめており、2026年度も新たな施策の導入を予定しています。

今後も社員一人ひとりの健康維持・増進を図るため働きやすい職場環境作りに取り組むとともに、「ブライト500」や「ネクストブライト1000」など、より高い水準の健康経営認定を目指し、健康に貢献する企業として地域社会に必要とされる存在を目指してまいります。

【健康経営への主な取り組み】

・バースデー休暇、永年勤続者への特別休暇付与

・運動褒賞制度導入（手当支給あり）

・生理用品の無償提供

・入社3か月、1年、3年経過時の個別面談、職制への個別面談の実施

・産業医面談

・節目検診時の婦人科健診、PET検診補助

・健康診断結果における要再検査・要精密検査対象者への二次健診受診推奨

・保健師・管理栄養士等からの保健指導の実施

・フェムケアセミナーの実施

・健康に関する情報提供（月1回）

・禁煙推奨における禁煙手当の支給

・ラジオ体操の実施や階段昇降など運動機会の推奨

・社内レクリエーションや各種サークル活動 など

【今後の取り組みについて（検討中）】

・健康診断結果における要再検査・要精密検査対象者への二次健診の費用負担 など

・男性管理職への生理痛体験セミナーの開催

・女性活躍の数値から読み解くコミュニケーションセミナーの開催

・相談窓口の拡充

・結婚・妊娠・出産・育児・介護等経験者による座談会の実施 など