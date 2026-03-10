【 糸島エリア初の天然温泉宿※ 】 福岡・糸島のビーチフロントに、源泉掛け流しの天然温泉を備えた一棟貸切ヴィラ『SAND』が4棟同時オープン｜NATUREHOOD PROJECT 第２弾

ワム株式会社

NATUREHOOD PROJECT（WOM inc. 代表取締役：満永浩有）は、「都心からほど近くに、大自然」をコンセプトに、発展著しい都市と大自然が近接した福岡の好アクセス立地に滞在拠点を企画。

「那珂川渓流沿いのサウナ・プール付ヴィラ『ZINEN』に続く第2弾プロジェクトとして、福岡県糸島市二丈福井のビーチフロントに4棟のバケーションレンタル施設『SAND（サンド）』を2026年3月10日にオープンいたしました。

豊かな海と山に囲まれた糸島に誕生する本施設は、福岡中心部から車でわずか35分と好アクセス。棟ごとに異なるコンセプトを備えた空間と、全ての客室にプライベートな高濃度「天然ラドン療養温泉」で、目の前に広がる穏やかな遠浅の海の移りゆく景色を心ゆくまで堪能する、そんな『ビーチで暮らす生活』を体感いただけます。

※福岡県温泉許可施設一覧（令和7年3月31日現在）による糸島市内の宿泊施設として初

■ 滞在スタイルに合わせた3つの異なるコンセプト

全4棟の本施設は、ガレージや吹き抜け・コネクティングなど、それぞれが特徴的なコンセプトを備えており、愛車での滞在やグループステイ、オフサイトミーティングなど滞在スタイルに合わせた選択が可能です。

また目の前に広がるロングビーチには海水浴場もあり、サマーシーズンにはバナナボートなど様々なアクティビティーが楽しめます。

どこまでも続く青く穏やかな海やサンセットを眺めながらのBBQや、地産地消の料理を本格的なキッチンで楽しむなど、心身ともに整う、まるで『ビーチで暮らす』ような滞在を叶えます。

・【 TheGarage 】愛車と過ごす、海辺のガレージステイ

「The Garage」のシャッターを開けると、インナーガレージの向こうに潮の気配と海へ抜ける道が現れます。お気に入りの愛車と共に、何にも縛られない非日常な時間をお愉しみいただけます。

・【 TheOne-W,E（2棟）】大きな一つの空間で、海とつながるステイ

大きな一つの空間で構成される「The One」では、内と外の境界がほどけ、まるで海と一体になるような体験が広がります。隣り合う「The One-W」と「The One-E」はテラスをコネクティングでき、グループ・ファミリーステイにも最適です。

・【 TheAir 】時間とともにうつりゆく、風景と一体となる体験

オープンエアーなガラス張りの吹き抜けから望む、どこまでも続く空と海。「TheAir」では時間とともに表情を変える風景が、特別なステイを演出します。

◼️療養泉基準を凌駕した飲める高濃度「天然ラドン温泉」と信楽焼バスの癒し

宿泊施設としては糸島市で初めて（※）、プライベートな源泉掛け流し天然ラドン温泉を導入。環境省が定める温泉法のうち、特に治療の目的で供しうる「療養泉」基準を大きく上回るラドン成分を有しています。浴用はもちろん飲用水としてもご利用いただけ、入浴・接種することで「ホルミシス効果」により細胞内外の解毒を促進させ、免疫力向上や新陳代謝の促進などが期待されます。

・信楽焼のバスタブ

天然温泉をより心ゆくまで堪能できるよう、日本六古窯の一つ「信楽焼」の浴槽を採用。陶器の温かみに包まれ、移りゆくサンセットを眺める至福のひとときを提供します。

◼️サンセットを望む砂浜直結のBBQグリル付きテラス

キッチンで腕を振るった一品は、夕日を目の前に臨むバルコニーや、砂浜へそのまま繋がる屋根付テラスでのBBQの主役としても。本格的なBBQグリルも備え、波音をBGMに、自分たちだけの「海辺の食卓」を演出できます。

【施設概要】

施設名：SAND（サンド）

所在地：〒819-1631 福岡県糸島市二丈福井6064ー5、11、12、13

各棟ベッドルーム：TheGarage 2室＋Loft（定員8名）/ TheOne-W 1室＋Loft（定員6名）/ TheOne-E 1室＋Loft（定員5名）/ The Air：2室（定員8名）

温泉：単純弱放射能冷鉱泉（ラドン療養温泉） 全棟自家源泉掛け流し

※2026年2月17日 公共浴用・飲用許可取得

開業日：2026年3月10日

運営：NATUREHOOD PROJECT（WOM inc.）

公式WEBサイト： https://naturehood-pj.com/sand/(https://naturehood-pj.com/sand/)

◼️NATUREHOOD PROJECTについて

NATURE DIVE×NEIGHBORHOOD = 福岡都心から車で最大60分ほどの場所、つまり宿泊の翌朝には出勤できるような距離にある大自然。NATUREHOODはそんな土地に着目し、体験施設を開発しています。

１）ZINEN -NAKAGAWA Riverside-(https://naturehood-pj.com/zinen/)

サウナ、プール、薪ストーブ、焚き火台付のリバーサイドヴィラ

カワセミも憩う、恵みの清流。人と森とが共生する、里山の風景。

福岡都心からほど近い、ここ那珂川市には、自分の心もフラットにしてくれるようなありのままの自然が残っています。ZINENは、そんな自然に泊まるための一棟貸しサウナ付きヴィラです。

2）SAND -ITOSHIMA On The Beach-(https://naturehood-pj.com/sand/)

天然温泉付き4棟のオンザビーチヴィラ

糸島の海岸に建つ4棟のヴィラ。ビーチで遊び疲れた後は、サンセットが沈んでゆく風景をいつまでも眺めながら、源泉掛け流しラドン療養温泉に浸かる。そんな極上のひとときをお楽しみください。

NATUREHOOD PROJECT 公式サイト：https://naturehood-pj.com/(https://naturehood-pj.com/)

Instagram：naturehood_pj（https://www.instagram.com/naturehood_pj/(https://www.instagram.com/naturehood_pj/)）

【会社概要】

会社名：ワム株式会社 WOM inc,

代表取締役：満永浩有

所在地：福岡県福岡市中央区桜坂3-5-54-2201

事業内容：宿泊業・不動産業（売買・コンサルティング）

【本件に関する報道関係者のお問い合わせ先】

運営管理：LSOインターナショナル株式会社 担当：野口

Tel：092-558-2879

Mail：sand.itoshima@gmail.com