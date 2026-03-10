3月10日発売のアニメディア4月号、表紙は『崩壊3rd』、Wカバーは『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』！

写真拡大 (全2枚)

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年4月号を3月10日に発売いたします。






アニメディア4月号のカバー（表紙）は『崩壊3rd』。キアナと雷電芽衣の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』より、カートとマックスが登場。



◎リリース９周年記念巻頭大特集！


これは、少女たちが歩んだ愛の物語


キアナ＆雷電芽衣 設定画公開＆崩壊3rd Boys Collection


●崩壊3rd


[沢城みゆき]



◎劇場版大ヒット記念総力特集


その目に焼きつけろ、銀河に輝く最強バディ


●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き


[寺澤百花×永瀬アンナ　小松未可子　金元寿子×小市眞琴　内山昂輝　山谷祥生　小野賢章]



◎【特集】冬アニメの優等生＆問題児が大集合！


咲き誇れ青春クラスルーム


●デッドアカウント


[内山昂輝］


●人外教室の人間嫌い教師


[長縄まりあ×田辺留依］


●鎧真伝サムライトルーパー


[熊谷健太郎]



◎【特集】狂イ咲ケ、激重感情──


終おわり焉なき思いを花ブーケ束に込めて


●異世界の沙汰は社畜次第


●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇


●ゴールデンカムイ


[小林親弘]


●多聞くん今どっち！？



◎いのりと司、選手とコーチが魅せる


"氷上の奇跡"


●メダリスト


[春瀬なつみ×市ノ瀬加那　大塚剛央　内田雄馬]



◎【特集】絆見せてけ☆春のコネクト映画祭


●映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！


[藤寺美徳×平塚紗依]


●劇場版「暗殺教室」みんなの時間


[福山 潤]


●劇場版「僕の心のヤバイやつ」


[堀江 瞬×羊宮妃那]



◎短期集中連載


ツクヨミ超流行便リ！　其ノ肆


●超かぐや姫！


[夏吉ゆうこ×永瀬アンナ]



◎たんプリひみつ解明SHOW


●名探偵プリキュア！


[千賀光莉×本渡 楓×東山奈央]



◎プロセカの知りたいセカイ vol.41


●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク



◎【新連載】Gala of IDOLIZE


●I.ADORE


[三橋かおる]



◎スノーフィールド観測所【第3回】


●Fate/strange Fake


[花澤香菜×小野友樹]



◎DIGIMON BREAK TIME【第5回】


●DIGIMON BEATBREAK



◎刀剣高札場【第18回】


●刀剣乱舞ONLINE


[仲村宗悟]



◎what's up？　パラライ【第64回】


●Paradox Live



◎A/Z通信局 アニメディア支部


●アルドノア・ゼロ



◎アニメディアの推し！ゴト


●劇場先行版『NEEDY GIRL OVERDOSE -OVERTURE-』



◎旅立ちは春風とともに


●シャンピニオンの魔女


●拷問バイトくんの日常


●違国日記



◎【特集】大作シリーズアニメを深堀り！


みんなで沼ろう カリスマアニ名泉


●劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編


[岡咲美保×泊 明日菜]



◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!


●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２


[松嶌杏実]



◎設定資料集


●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！



◎絡んだ糸、ひも解いた先に──


●Groovy Stage『ブレイクマイケース』


[坪倉康晴×武子直輝]



◎駆け抜けろ！伝説の最終章へ!!


●Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』


[冬野心央×井内悠陽]



◎鏡合わせの不協和音……!?


●ミュージカル「忍たま乱太郎」第1弾リブート がんばれ六年生！


[鈴木祐大×渡辺和貴]



◎忍たま五年生ゲネプロレポート＆アザーギャラリー


●劇団「忍たま乱太郎」長屋物語 ～五年生、きのうも今日もあしたもの段～


[山木 透×佐藤智広×吉田翔吾×久下恭平×栗原大河]



◎CD&Blu-ray RELEASE INFORMATION


[樋口楓、Sou、増井優花×石井あみ×熊田茜音]



◆別冊付録1


オリジナルB3ポスター


・崩壊3rd



◆別冊付録2


オリジナルB3ポスター


・銀河特急ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き


・アルドノア・ゼロ



◆綴じ込み付録1


フォトカード


・崩壊3rd



◆綴じ込み付録2


フォトカード


・劇団「忍たま乱太郎」長屋物語 ～五年生、きのうも今日もあしたもの段～



◆ピンナップ


・劇場版「僕の心のヤバイやつ」


・鎧真伝サムライトルーパー


・映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！


・ミュージカル「忍たま乱太郎」第1弾リブート がんばれ六年生！



◆『アニメディア４月号』


発売日：2026年３月10日（火）発売（毎月10日発売）


特別定価：1,200円（税込）


判型：A4変型判


電子版：あり


発行元：株式会社イード


発売元：株式会社Gakken


アニメディア編集部公式X（@iid_animedia）：https://x.com/iid_animedia


超！アニメディア：https://cho-animedia.jp/


アニメ！アニメ！：https://animeanime.jp/


ショップ学研＋：https://gakken-mall.jp/ec/plus/cmShopTopPage1.html



■本書のご購入はこちら


Amazon(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-2026%E5%B9%B44%E6%9C%88%E5%8F%B7/dp/B0G4GWFTSQ/ref=tmm_other_meta_binding_swatch_0)


セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1265884756)


楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18535583/)



■本リリースに関するお問合せ
広報担当
https://www.iid.co.jp/contact/pr_contact.html

株式会社イード
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階
URL：https://www.iid.co.jp/