3月10日発売のアニメディア4月号、表紙は『崩壊3rd』、Wカバーは『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』！
株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2026年4月号を3月10日に発売いたします。
アニメディア4月号のカバー（表紙）は『崩壊3rd』。キアナと雷電芽衣の描きおろしイラストが目印。裏表紙には『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』より、カートとマックスが登場。
◎リリース９周年記念巻頭大特集！
これは、少女たちが歩んだ愛の物語
キアナ＆雷電芽衣 設定画公開＆崩壊3rd Boys Collection
●崩壊3rd
[沢城みゆき]
◎劇場版大ヒット記念総力特集
その目に焼きつけろ、銀河に輝く最強バディ
●銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
[寺澤百花×永瀬アンナ 小松未可子 金元寿子×小市眞琴 内山昂輝 山谷祥生 小野賢章]
◎【特集】冬アニメの優等生＆問題児が大集合！
咲き誇れ青春クラスルーム
●デッドアカウント
[内山昂輝］
●人外教室の人間嫌い教師
[長縄まりあ×田辺留依］
●鎧真伝サムライトルーパー
[熊谷健太郎]
◎【特集】狂イ咲ケ、激重感情──
終おわり焉なき思いを花ブーケ束に込めて
●異世界の沙汰は社畜次第
●時光代理人 -LINK CLICK- 英都篇
●ゴールデンカムイ
[小林親弘]
●多聞くん今どっち！？
◎いのりと司、選手とコーチが魅せる
"氷上の奇跡"
●メダリスト
[春瀬なつみ×市ノ瀬加那 大塚剛央 内田雄馬]
◎【特集】絆見せてけ☆春のコネクト映画祭
●映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！
[藤寺美徳×平塚紗依]
●劇場版「暗殺教室」みんなの時間
[福山 潤]
●劇場版「僕の心のヤバイやつ」
[堀江 瞬×羊宮妃那]
◎短期集中連載
ツクヨミ超流行便リ！ 其ノ肆
●超かぐや姫！
[夏吉ゆうこ×永瀬アンナ]
◎たんプリひみつ解明SHOW
●名探偵プリキュア！
[千賀光莉×本渡 楓×東山奈央]
◎プロセカの知りたいセカイ vol.41
●プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク
◎【新連載】Gala of IDOLIZE
●I.ADORE
[三橋かおる]
◎スノーフィールド観測所【第3回】
●Fate/strange Fake
[花澤香菜×小野友樹]
◎DIGIMON BREAK TIME【第5回】
●DIGIMON BEATBREAK
◎刀剣高札場【第18回】
●刀剣乱舞ONLINE
[仲村宗悟]
◎what's up？ パラライ【第64回】
●Paradox Live
◎A/Z通信局 アニメディア支部
●アルドノア・ゼロ
◎アニメディアの推し！ゴト
●劇場先行版『NEEDY GIRL OVERDOSE -OVERTURE-』
◎旅立ちは春風とともに
●シャンピニオンの魔女
●拷問バイトくんの日常
●違国日記
◎【特集】大作シリーズアニメを深堀り！
みんなで沼ろう カリスマアニ名泉
●劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編
[岡咲美保×泊 明日菜]
◎WELCOME TO ハズビン・ホテル!!!!!!!
●『ハズビン・ホテルへようこそ』シーズン２
[松嶌杏実]
◎設定資料集
●ガールズ＆パンツァー もっとらぶらぶ作戦です！
◎絡んだ糸、ひも解いた先に──
●Groovy Stage『ブレイクマイケース』
[坪倉康晴×武子直輝]
◎駆け抜けろ！伝説の最終章へ!!
●Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』
[冬野心央×井内悠陽]
◎鏡合わせの不協和音……!?
●ミュージカル「忍たま乱太郎」第1弾リブート がんばれ六年生！
[鈴木祐大×渡辺和貴]
◎忍たま五年生ゲネプロレポート＆アザーギャラリー
●劇団「忍たま乱太郎」長屋物語 ～五年生、きのうも今日もあしたもの段～
[山木 透×佐藤智広×吉田翔吾×久下恭平×栗原大河]
◎CD&Blu-ray RELEASE INFORMATION
[樋口楓、Sou、増井優花×石井あみ×熊田茜音]
◆別冊付録1
オリジナルB3ポスター
・崩壊3rd
◆別冊付録2
オリジナルB3ポスター
・銀河特急ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き
・アルドノア・ゼロ
◆綴じ込み付録1
フォトカード
・崩壊3rd
◆綴じ込み付録2
フォトカード
・劇団「忍たま乱太郎」長屋物語 ～五年生、きのうも今日もあしたもの段～
◆ピンナップ
・劇場版「僕の心のヤバイやつ」
・鎧真伝サムライトルーパー
・映画ひみつのアイプリ まんかいバズリウムライブ！
・ミュージカル「忍たま乱太郎」第1弾リブート がんばれ六年生！
◆『アニメディア４月号』
発売日：2026年３月10日（火）発売（毎月10日発売）
特別定価：1,200円（税込）
判型：A4変型判
電子版：あり
発行元：株式会社イード
発売元：株式会社Gakken
