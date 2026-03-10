THULEバッグ ポップアップショップ | 二子玉川 蔦屋家電にて3月18日から期間限定開催！

ゼット株式会社

ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)が取り扱うスウェーデンのブランド『THULE』(スーリー)は、2026年3月18日(水)から3月24日(火)の期間、二子玉川 蔦屋家電にてポップアップショップを開催いたします。

THULE バッグ ポップアップショップ

日程：2026年3月18日(水)～3月24日(火)

場所：二子玉川 蔦屋家電 1階 POP-UPスペース

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

リリースページはこちら :https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/10/20697/

本イベントでは、快適な出張やノマドワークを実現するための、PC・貴重品を保護収納できるラップトップバックパックを厳選してご紹介。

ミニマルかつ機能的なスカンジナビアデザインを極めた【Thule Subterra 2】やビジネスの定番【Thule Accent】コレクションなどをラインナップ。肉厚パッドと上げ底構造でPCを衝撃から守る「SafeEdge PCスリーブ」や、ガジェット・アイウェアを入れるだけで保護できるセミハード設計の「SafeZoneポケット」といった実用的なテクノロジーを体感いただけます。

スウェーデンの機能主義に根ざしたミニマルデザインと、高い耐久性・保護性能を両立する設計思想は、場所にとらわれず仕事と遊びを横断する生き方をもたらします。

SafeEdge搭載の【Thule Accent】

またバックパック以外にも、ガジェット収納ケース全3型や、MacBook Pro 14/16インチ対応PCスリーブもご用意します。

仕事と遊びのギアを携え、ハイブリッドワークや出張、ブレジャーへ。ノマディックな働き方が増える現代において、大切なギアを安心、快適、スタイリッシュに運び、アクティブライフを広げるソリューションを提案します。

ガジェットを整理する【Thule Subterra 2 Powershuttle Large】ソフトな裏地とプレミアムリブEVAで保護性能に優れた【Thule Subterra 2 MacBook(R) Sleeve】

詳しくは、THULE BAG公式サイトよりご確認ください。

https://zett-bag.jp/thule/news/2026/03/10/20697/

【THULE】（スーリー）

1942年に設立されたTHULEは「Bring your life」をモットーに、アクティブな人々が、安全、簡単、スタイリッシュに大切な物を運ぶ為のプレミアムな製品を幅広く展開しています。

THULEはベースキャリア、ルーフボックス、サイクルキャリア、ウォータースポーツ、ウィンタースポーツキャリア、パソコン、カメラバッグ、アウトドアバックパックから、スポーツ用ベビーカー、自転車チャイルドシート、サイクルトレーラー等お子様関連の製品までをデザイン、製造し、その製品は世界140か国以上で販売されています。THULEはThule Group最大のブランドです。

・THULE BAG 公式サイト

https://zett-bag.jp/thule/

・@zett_thule公式インスタグラム

https://www.instagram.com/zett_thule/

・@zett.thule公式フェイスブック

https://www.facebook.com/zett.thule/

・消費者・読者からのお問い合わせ先

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB︓https://zett-bag.jp/thule/

・お貸出し・取材に関するお問い合わせ先

spinlab inc. PR担当︓市川、野口、荻原

TEL:03-6721-0671

E-MAIL: info@spinlab.co.jp

WEB : https://spinlab.co.jp/