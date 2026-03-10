【PIVOT出演】「株や債券だけでは守れない!?︎『攻める』前に知っておきたい資産防衛術」を公開

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）は、YouTubeチャンネル登録者数380万人超のビジネス映像メディア「PIVOT」にて「株や債券だけでは守れない!?『︎攻める』前に知っておきたい資産防衛術」（以下、本動画）を公開いたしました。

インフレや金利変動が続く時代、株と債券だけでは資産を守りきれない局面が現実のものとなっています。そこで注目されるのが、不動産などの実物資産を活用したオルタナティブ投資です。

これまで機関投資家や富裕層に限られていた大型不動産案件への投資が、デジタル証券の活用により10万円から可能となった今、個人の資産形成における新たな選択肢として関心が高まっています。

出演は、生徒役としてフリーアナウンサー（元SKE48）の柴田阿弥氏、株式投資で資産3億円超を築いた個人投資家のちょる子氏、講師役として三井物産デジタル・アセットマネジメント代表取締役社長の上野貴司です。

本動画では、まずオルタナティブ投資の基礎知識から実践的な活用法までを解説。また、実際にデジタル証券を活用したオルタナティブ投資を実践している個人投資家のちょる子氏のリアルな運用体験にも迫ります。

今の時代における資産防衛の一手としてのオルタナティブ投資の可能性を分かりやすくご説明していますので、ぜひご視聴ください。

出演媒体：YouTube PIVOT 公式チャンネル

タイトル ：「株や債券だけでは守れない!?『︎攻める』前に知っておきたい資産防衛術」

出演者：

フリーアナウンサー（元SKE48） 柴田 阿弥氏

個人投資家 ちょる子氏

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 上野貴司

公開日 ：2026年3月10日（火）

視聴URL：https://youtu.be/kVmDhWLgdH0

PIVOT公開記念！オルタナスタートダッシュキャンペーン特典増枠

現在開催中の新規口座開設キャンペーン「オルタナ スタートダッシュチャレンジ」では、このたびのPIVOT動画公開を記念して、後半戦（2026年3月7日～3月18日）における10万円当選枠を1名から3名へ増枠いたしました。

本キャンペーンでは、期間中に新規口座開設を完了された方全員にもれなく現金500円を進呈。さらに初回投資として現在募集中の「東横INN名古屋案件」に仮申込・入金を実行された方の中から、抽選で最大10万円をプレゼントします。

キャンペーンの詳細 :https://alterna-z.com/news/startdash-challenge-2026?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=organic_prtimes_social_web_cid02945

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や物流施設、発電所といったインフラなど安定的な賃料等収入が期待できるオルタナティブ資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる個人向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで機関投資家に投資機会が限られていたさまざまな安定資産へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。個人投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイト :https://alterna-z.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=url&utm_campaign=organic_prtimes_url_web_cid02618

事業拡大に伴い採用活動を強化

当社では業容拡大に伴い各ポジションの採用活動を強化しています。

ご興味をお持ちの方は以下よりエントリーをお待ちしています。

会社概要

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。

商号 ：三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者 ：代表取締役社長 上野 貴司

設立 ：2020年4月1日

資本金 ：30億円（資本準備金を含む）

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（2）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

＜ディスクレーマー＞

※こちらに記載の内容は、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付型セキュリティトークンの取扱いについて、一般向けの公表のみを目的としたプレスリリースであり、日本国内外を問わず個別の金融商品等への募集・勧誘を目的とするものではありません。個別商品の募集・勧誘は、オルタナを通じて目論見書を使用して行います。

※ 「安定資産」とは、不動産やインフラなど、オルタナが提供を予定する金融商品の投資対象資産を指し、当資産の持続的な稼働により、中長期での安定的な投資成果の獲得を期待するものです。なおオルタナが提供する金融商品は元本保証や将来の投資成果を保証するものではありません。

※口座開設には所定の審査がございます。

※リスク等に関する記載は一般的なリスク評価等を踏まえ当社の独自の判断・評価に基づき記載されたものであり、実際の金融商品ごとにリスク等は異なりますので、ご注意ください。

※金融商品には、関連する特殊リスクがあり、国内外の政治・経済・金融情勢、為替相場、株式相場、商品相場、金利水準等の市場情勢、発行体等の信用力、その他指標とされた原資産の変動により、多額の損失が生じる恐れ（元本欠損リスク）があります。

※当社が取り扱う金融商品は、元本や利回りが保証されているものではなく、原資産たる不動産等の価額や賃料、金利水準、為替相場の変動その他の状況の変化等によって、価値や収益が変動することがあり、期待されていた配当を得られないリスクや当初元本を超過する損失が発生し、当初元本を毀損するリスクがございます。

※当社が取り扱う金融商品は、その特性および対象とする原資産（不動産等）の特性から、その金融商品ごとに、リスクの内容や程度が異なりますので、金融商品取引契約のお申し込みにあたっては契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みいただいたうえ、金融商品取引契約締結の判断はご自身でされるようお願いします。

※なお、当社が取り扱う金融商品は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

※当社が取り扱う金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等や諸経費等をご負担いただく場合があります。具体的な手数料等の金額は、商品・取引金額・取引方法等の契約条件により異なり多岐にわたるため、具体的な金額又は計算方法を記載することができません。手数料等の詳細につきましては、各金融商品の契約締結前交付書面、目論見書等の内容をよくお読みください。